Аграмунт затянул прежнюю: аннексия РФ украинского Крыма – не повод сохранять санкционные ограничения

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, которого в понедельник 23 января избрали на новый годовой срок, заявил о необходимости снятия всех политических санкций с делегации РФ.

Об этом он заявил в общении с российскими и украинскими журналистами, сообщает "Европейская правда".

Аграмунт выразил сожаление из-за решения России не участвовать в работе ПАСЕ.

"Позиция РФ не изменилась – они готовы вернуться сюда в случае, если они будут полностью восстановлены в правах, включая право голосовать и участвовать в работе комитетов", - отметил он.

"Я считаю что россияне должны быть здесь, в ассамблее, с полноценными правами. Но не я должен принимать это решение, это – решение, которое должна принимать ассамблея", - сказал президент ПАСЕ, подчеркнув, что говорит это от себя лично, поскольку не имеет полномочий ассамблеи для таких заявлений.

Аграмунт считает, что продолжающаяся аннексия украинского Крыма не является основанием для сохранения санкционных ограничений.

"Я не могу единолично решить, вернется ли Россия с полными правами или нет. Но моя позиция такая: один вопрос – осуждать действия РФ в Украине, и мы уже осудили их.

Но это не означает что мы должны прекращать диалог. Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ", - пояснил Аграмунт.

Напомним, Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году. В конце года поднимался вопрос о том, чтобы помешать его избранию на второй год из-за претензий к его деятельности, однако эта идея не нашла достаточной поддержки.

Президент ПАСЕ в течение прошлого года приложил усилия для снятия санкций с Российской Федерации, но не преуспел. Также он известен тем, что прервал многолетнюю традицию общения с прессой в Страсбурге.

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