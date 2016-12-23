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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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Боевики "ИГИЛ" обнародовали видео сожжения двоих турецких солдат
время публикации: 11:48
последнее обновление: 12:15
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Боевики террористической группировки "Исламское государство" опубликовали видео с казнью двух турецких военных в Сирии. Взятых в плен солдат сожгли заживо

Боевики террористической группировки "Исламское государство" опубликовали видео с казнью двух турецких военных в Сирии. Взятых в плен солдат сожгли заживо, передает NEWSru.com cо ссылкой на Reuters и сайт SITE Intelligence Group.

Отмечается, что агентство не смогло проверить это сообщение и получить комментарии от турецких властей.

По данным турецкого портала Turkish Minute, военные были взяты в плен боевиками три недели назад рядом с городом Эль-Баб на севере Сирии. Боевики выложили видеоролик казни турецких солдат вечером 22 декабря.

Напомним, в феврале 2015 года "ИГ" распространила видеозапись казни попавшего в плен пилота иорданских ВВС Муаза Юсефа аль-Касасба, F-16 которого разбился в декабре 2014-го на территории Ракки. Летчика также сожгли заживо.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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