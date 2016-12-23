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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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ВОЗ заявила об изобретении вакцины против Эболы
время публикации: 10:29
последнее обновление: 11:53
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Всемирная организация здравоохранения заявила о изобретение эффективной вакцины против смертельного вируса Эбола

Всемирная организация здравоохранения заявила о изобретение эффективной вакцины против смертельного вируса Эбола. Как сообщает Радио Свобода, проведенная в Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV более пяти тысяч людей на протяжении 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Вакцина была предложена людям, которые находились в тесном контакте с больными.

По состоянию на начало марта 2016 года было зарегистрировано 11 тысяч 316 смертей вследствие болезни Эбола, в целом случаев этой болезни зарегистрировали 28 тысяч 639 за время последней ее вспышки, начавшейся в 2014 году. Больше всего недугом оказлись поражены страны Западной Африки.

Болезнь Эбола, которую вызывает одноименный вирус, приводит к лихорадке и сильной боли, рвоте и поносу, нарушению функции печени и почек и, в некоторых случаях, внутренним и внешним кровоизлияниям. В течение недели-двух наступает смерть почти у половины больных.

Действенных вакцин и лечения до сих пор не существовало. Передается вирус, как полагают, только путем физического контакта с больными или с продуктами их жизнедеятельности.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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