СМИ: виновный в трагедии на ярмарке в Берлине террорист ликвидирован в Милане

Террорист, который на грузовике врезался в толпу на ярмарке в Берлине, был убит в пригороде Милана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные осведомленного источника.

По данным La Repubblica, предполагаемый террорист был убит в ночь на среду в городе Сесто-Сан-Джованни в провинции Милан. Полицейские попросили его показать им документы. В ответ мужчина крикнул "Аллах акбар" и открыл стрельбу. Одного из стражей порядка он ранил в плечо. В результате перестрелки злоумышленник был ликвидирован.

Итальянское издание Panorama публикует короткое видео с места событий.

По словам собеседника Reuters в полиции, отпечатки пальцев убитого в Милане и берлинского террориста совпадают. Также источник сообщил, что у итальянской полиции была информация о том, что предполагаемый исполнитель теракта в Берлине находится в окрестностях Милана.

Тем временем министр внутренних дел Италии Марко Миннити на пресс-конференции в пятницу заявил, что убитый в Милане без сомнения был подозреваемым в совершении теракта с использованием грузовика в Берлине.

При этом ранее Reuters сообщило со ссылкой на немецкую вещательную компанию rbb, что предполагаемый террорист был ранее замечен в Берлине. Подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри попал на видео, снятое полицейскими во время слежки возле мечети в берлинском районе Моабит. Это произошло рано утром во вторник, 20 декабря, буквально спустя несколько часов после страшного теракта в центре Берлина.

Кроме того, следователи предполагали, что Амри мог залечь на дно в Берлине из-за возможного ранения и нежелания привлекать внимание. Об этом писало немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в службах безопасности.

Ранее немецкая пресса ранее сообщила, что в кабине грузовика, который использовался для теракта, был найден паспорт предполагаемого террориста. В СМИ высказывались сомнения о том, не был ли документ оставлен в фуре умышленно, чтобы навести следствие на ложный след. Позже министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что там же обнаружили отпечатки пальцев Амри и другие улики.

Известно также, что грузовик принадлежал польской фирме и террорист находился в нем с водителем, гражданином Польши, который стал одной из жертв теракта. Вскрытие показало, что 37-летний дальнобойщик Лукаш Урбан был жив вплоть до того момента, когда фура врезалась в толпу людей. Эксперты полагают, что террорист нанес ему несколько ранений в то время, когда тот пытался добраться до руля, чтобы помешать наезду на людей. После того как автомобиль остановился, террорист застрелил польского водителя и убежал.

В понедельник вечером, 19 декабря, тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

После теракта 19 декабря полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности. Меры безопасности усилены также в других странах Европы.

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