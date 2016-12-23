Forbes оценил состояние членов кабинета Трампа

Совокупное состояние членов кабинета избранного президента Дональда Трампа - самое большое за всю историю правительств США, сообщает Forbes. Журнал оценил эту величину в 4,5 млрд долларов - при том, что Трампу осталось назначить еще двух министров: сельского хозяйства и по делам ветеранов.
Трамп был избран благодаря своим популистским лозунгам, которые привлекли рядового избирателя, но сам он отнюдь не человек из народа - как и его окружение, отмечает Forbes. В кабинете миллиардера - глава ExxonMobil, бывший партнер Goldman Sachs, наследница миллиардной империи Amway и миллиардер, сделавший состояние на ипотечных кредитах во время кризиса.
Состояние "команды Трампа" еще до заключительных назначений на 60% выше, чем совокупное состояние правительства уходящего президента Барака Обамы. Его эксперты Forbes оценили в 2,75 млрд долларов, при этом львиная доля (2,5 млрд) приходится на министра торговли Пенни Притцкер, наследницу империи Hyatt. Кроме того, в рейтинге Forbes учитывалось состояние супругов, и по этому показателю на второе место в команде Обамы вышел глава Госдепа Джон Керри, женатый на Терезе Хайнц, чье состояние оценивается в 150 млн долларов.
Даже без учета состояния самого Трампа (3,7 млрд долларов), в его окружении богачей намного больше. 2,5 млрд стоит инвестор Уилбур Росс - будущий министр торговли, заработавший во время кризиса ипотечного кредитования. 1,25 млрд - состояние Бетси ДеВос, которая возглавит министерство образования.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон, покидающий пост главы ExxonMobil, заработал 325 млн долларов. В публикации Forbes на лацкане его пиджака нарисованы скрещенные флаги США и России - напоминание о его близких контактах с главой "Роснефти".
Глава Минфина Стив Мнучин заработал 300 млн долларов.
Состояние лишь двух людей из правительства Трампа Forbes оценил менее чем в миллион долларов: это вице-президент Майк Пенс и глава МВД Райан Зинке. Состояния скромного губернатора Индианы и конгрессмена от Монтаны - около 800 тысяч долларов. У Пенса это в основном пенсионные счета, у Зинке - коллекция картин и автомобилей, а также собственность в городке Уайтфиш (население - около 7000 человек), где он родился.
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