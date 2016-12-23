Власти Польши обещают не вытаскивать оппозицию из зала заседаний силой

Правящая партия "Право и Справедливость" (PiS) не будет препятствовать оппозиционным силам продолжать блокаду трибуны и президиума в зале заседаний Сейма. В этом случае коалиция в январе будет проводить заседания в колонном зале. Об этом сообщил глава МВД Польши, член PiS Мариуш Блащак, передает "Укринформ".

Поддержка власти в Польше выросла на фоне протестов оппозиции - СМИ



"Нет, мы не будем вытаскивать (силой - ред.) депутатов. Если они не уступят, то в дальнейшем заседания будут проходить в колонном зале, где они проходили в последнюю пятницу, а ранее многократно - в августе 2010 года",- заявил Блащак.

Протест оппозиции и блокирование трибуны продолжается с прошлой пятницы, 11 декабря. В зале заседаний постоянно находятся несколько десятков депутатов от оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО), а также партии "Современная" (.N). Они планируют блокировать трибуну и президиум Сейма 16 января, когда должно начаться новое заседание Сейма РП. Оппозиция, вероятно, будет бойкотировать также рассмотрение Сенатом страны бюджета на 2017 год.

Оппозиционные силы парламента Польши блокируют зал заседаний Сейма, протестуя против заседания коалиции в колонном зале в минувшую пятницу. По утверждению оппозиционных партий, проправительственные силы при поддержке нескольких депутатов от движения Kukiz'15, провели заседание без надлежащего кворума и с нарушением других процедур регламента. В то же время, власть отвергает обвинения, подчеркивая, что все голосования, включая закон о бюджете на 2017 год, были проведены с учетом всех необходимых процедур.

Протест оппозиционных сил начался с планов властей ограничить передвижения журналистов в парламенте страны. Это вызвало протесты оппозиции и журналистского сообщества страны, а также вылилось в уличные протесты - блокирование парламента общественными активистами, в частности, деятелями Комитета защиты демократии (KOD) и проведением акций протеста в Варшаве и нескольких других городах страны. Впоследствии представители власти информировали, что не хотели ограничивать деятельность СМИ в парламенте и пока отказались от своих последних намерений.

Поддержка власти в Польше выросла на фоне протестов оппозиции - СМИ



Последние протесты польской оппозиции привели к тому, что поддержка нынешней польской власти среди населения увеличилось. Об этом пишет Wpolityce со ссылкой на данные социологического опроса.

Опрос показал, что за правящую партию "Право и Справедливость" сейчас готовы проголосовать 35% опрошенных. Такой показатель на 5% больше по сравнению с последним исследованием, проведенным в октябре этого года.

На втором месте электоральных предпочтений поляков оказалась Nowoczesna ("Современная"), за которую проголосовали бы 24% опрошенных – эта политическая сила показала рост рейтинга на 2%, а на третьем месте оказалась оппозиционная "Гражданская Платформа" с поддержкой 15 процентов – уменьшение рейтинга на 1%.

По в последнее опрос в Сейм имеют шансы Kukiz'15 с поддержкой в 6% – снижение на 2% и Польская крестьянская партия, за которую проголосовали бы 5% опрошенных – увеличение на 3%.

Опрос был проведен компанией Millward Brown SA на заказ издание Fakty, телеканалов TVN и TVN24.

Исследование проводилось 21-22 декабря, то есть уже после всех скандальных действия оппозиционных группировок и так называемого комитета защиты демократии.

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