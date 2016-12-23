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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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В Литве на правительственных компьютерах обнаружили российский шпионский софт
время публикации: 07:20
последнее обновление: 07:20
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В Литве заявили, что за кибератаками на правительственные компьютеры страны, совершенные в течение двух последних лет, стоит Россия

В Литве заявили, что за кибератаками на правительственные компьютеры страны, совершенные в течение двух последних лет, стоит Россия. Об этом заявил Reuters глава литовского Центра кибербезопасности Римтаутас Черняускас.

По его словам, с 2015 года было три случая обнаружения российского шпионского программного обеспечения на правительственных компьютерах, а в 2016 году произошло 20 попыток заражения.

"Шпионское ПО, которое мы нашли, работало минимум полгода до того, как было обнаружено, похоже на то, как это было в США", – отметил Черняускас.

Шпионские программы переносили все документы и пароли, введенные на веб-сайтах по адресам, которые обычно используются российскими спецслужбами.

"Это только подтверждает попытки проникнуть в нашу политическую сферу", - сказал Черняускас.

Литовские должностные лица, компьютеры которых поражены российским шпионским ПО, занимают средний и низший ранг в правительстве, однако через их ПК проходил поток проектов правительственных решений по различным вопросам.

Ранее о кибератаках со стороны России сообщали США, Германия и Украина.

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