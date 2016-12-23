В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали двоих братьев из Косово

В немецком городе Дуйсбург в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке теракта в торговом центре в соседнем городе Оберхаузен. Есть ли связь между задержанием и недавним чудовищным терактом в Берлине, не сообщается, пишет NEWSru.com.

Bellingcat нашла в Сети следы "берлинского террориста"



Полицейские в 00:45 пятницы, 23 декабря, по местному времени (01:45 по Киеву) задержали двух братьев. Одному из них 28 лет, а другому 31 год, оба родом из Косово, говорится в сообщении полиции города Эссен в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

По версии правоохранителей, братья планировали теракт в торговом центре Centro в городе Оберхаузен.

"В настоящий момент идет расследование с целью выяснить, как далеко зашла подготовка и принимали ли в ней участие другие люди", - говорится в сообщении.

Информацию о подготовке теракта оперативный штаб в Эссене получил накануне вечером от спецслужб. После этого к торговому центру и прилегающей к нему рождественской ярмарке были стянуты дополнительные силы полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают истинные мотивы действий подозреваемых. В сообщении полиции не говорится, есть ли связь между задержанием и недавним терактом в центре Берлина, где грузовик въехал в собравшуюся на рождественской ярмарке толпу, задавив насмерть 12 человек.

При этом предполагаемый исполнитель атаки 24-летний тунисец Анис Амри, которого сейчас активно разыскивают немецкие спецслужбы, после приезда в Германию некоторое время проживал именно в земле Северный Рейн - Вестфалия, где задержали братьев из Косово.

Немецкая пресса ранее сообщила, что в кабине грузовика, который использовался для теракта, был найден паспорт предполагаемого террориста. В СМИ высказывались сомнения о том, не был ли документ оставлен в фуре намеренно, чтобы навести следствие на ложный след. Позже министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что там же обнаружили отпечатки пальцев Амри и другие улики.

Известно также, что грузовик принадлежал польской фирме и террорист находился в нем с водителем, гражданином Польши, который стал одной из жертв теракта. Вскрытие показало, что 37-летний дальнобойщик Лукаш Урбан был жив вплоть до того момента, когда фура врезалась в толпу людей. Эксперты полагают, что террорист нанес ему несколько ранений в то время, когда тот пытался добраться до руля, чтобы помешать наезду на людей. После того, как автомобиль остановился, террорист застрелил польского водителя и убежал.

В понедельник вечером, 19 декабря, тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

После теракта 19 декабря полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности. Меры безопасности усилены также в других странах Европы.

Bellingcat нашла в Сети следы "берлинского террориста"



Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat обнаружила в Facebook семь профилей, предположительно принадлежащих 24-летнему тунисцу Анису Амри, которого подозревают в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине. Об этом авторы расследования сообщили в материале, размещенном на сайте организации, пишет Укринформ.

Через аккаунты в Facebook Амри, как предполагают сотрудники Bellingcat, поддерживал связь с шестью своими родственниками. Также ряд членов его семьи посредством списка контактов имели доступ к двум и более страницам, вероятно зарегистрированным на тунисца.

Один из профилей предполагаемого преступника удалось вычислить благодаря аккаунту, который, по всей видимости, принадлежит его брату. При этом специалисты Bellingcat обнаружили семисекундное видео, загруженное 26 сентября 2016 года и снятое в районе моста Обербаумбрюкке (Oberbaumbrücke) через реку Шпрее в Берлине. На записи запечатлен сам подозреваемый, который, как следует из съемки, посещал германскую столицу в конце сентября.

Также журналисты установили, что одна из страниц Амри была удалена после 21 декабря, вслед за тем как полиция обнародовала информацию о предполагаемом авторе теракта.

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