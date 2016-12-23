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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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Найдены первые цивилизованные поселения на месте сегодняшнего Пекина
время публикации: 23 декабря 2016 г., 22:10
последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 23:25
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Найдены первые цивилизованные поселения на месте сегодняшнего Пекина

На окраине Пекина китайские археологи нашли керамические и фарфоровые сосуды, глиняные фигурки животных, медные орудия труда и зеркала, позволяющие улучшить датировку периода основания города и появления на его территории первых жилищ, передает телеканал NTD.

"Эти старинные сокровища пролили свет на жизнь древнего города, который существовал намного ранее, чем предполагалось", - сказано в сообщении.

Предполагается, что их создали ещё до вступления на престол первого правителя централизованного китайского государства в 221 году до нашей эры.

Также учёные обнаружили более 1000 захоронений. Большая часть из них относится к периоду поздней империи Хань 25-220 года нашей эры.

"На месте раскопок на окраине Пекина обнаружено около 10 тысяч артефактов. У них есть несколько особенностей. Во-первых, они происходят из нескольких династий в китайской истории и относятся к периоду примерно в 2000 лет. Во-вторых, есть несколько категорий находок: от посуды до бытовых предметов, таких как бронзовые зеркала, деньги и так далее", - говорит замдиректора Института культурных реликвий Го Цзиннин.

В ходе раскопок также были обнаружены руины города империи Хань. Его окружала стена квадратной формы. С каждой из четырёх сторон её длина составляла 600 метров.

Ранее предполагалось, что эта местность была заселена и стала торговым центром при династиях Суй и Тан в период с 581 по 907 годы нашей эры.

"Теперь мы предполагаем, что эта область была достаточно развита и процветала ранее, чем мы считали до этого", - заявляет Юй Пин из Пекинского бюро культурного наследия.

Находки были сделаны в районе Тунчжоу, где планируют построить новую административную зону. Он находится приблизительно в 24 километрах от центра Пекина. Это обычный спальный район с многоэтажными зданиями. Здесь, в основном, проживают китайцы, которые каждое утро ездят на работу в столицу.

Как сообщалось, Пекин готовится принимать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

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