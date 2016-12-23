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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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Космическая станция Cassini передала на Землю снимок Пандоры в высоком разрешении
время публикации: 08:47
последнее обновление: 09:37
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Станция Cassini сделала новый снимок спутника Сатурна Пандоры в высоком разрешении. Снимок был опубликован на сайте NASA

Станция Cassini сделала новый снимок спутника Сатурна Пандоры в высоком разрешении. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Диаметр Пандоры составляет 84 километра, она вращается вокруг Сатурна сразу за пределами кольца F. Cassini сделала снимок, находясь на расстоянии 40,5 тысячи километров от спутника Сатурна.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини), а также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета.

Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства. Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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