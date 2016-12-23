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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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"Боярышник" убил уже 74 росиян
время публикации: 09:57
последнее обновление: 09:57
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Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Забайкалье возросло до 74 человек

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Забайкалье возросло до 74 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

"У нас уже есть данные о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее количество пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что смертельно отравились 72 человека.

Кроме того, по данным министерства, за минувшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник".

В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧС возбуждено уголовное дело, расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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