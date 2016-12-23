"Боярышник" убил уже 74 росиян

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Забайкалье возросло до 74 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
"У нас уже есть данные о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее количество пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что смертельно отравились 72 человека.
Кроме того, по данным министерства, за минувшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник".
В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.
Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧС возбуждено уголовное дело, расследование передано в центральный аппарат СК РФ.
|
Cсылки по теме:
От суррогатного алкоголя умерло уже 73 человека
// NEWSru.ua // Украина // 28 ноября 2016 г.
В центре Мелитополя накрыли нелегальный ликеро-водочный цех
// NEWSru.ua // Украина // 1 ноября 2016 г.
Минагрополитики обещает проверять точки сбыта контрафактной водки
// NEWSru.ua // Украина // 4 октября 2016 г.
Полиция проводит рейды по "наливайкам" Украины
// NEWSru.ua // Украина // 30 сентября 2016 г.
В России запретили продавать водку и квас под названием "Facebook"
// NEWSru.ua // В мире // 12 июля 2012 г.
Каждый россиянин выпивает шесть бутылок водки в месяц
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2008 г.
40% пьющих россиян предпочитают водке одеколон и стеклоочиститель
// NEWSru.ua // В мире // 15 июня 2007 г.