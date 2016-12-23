Угонщики ливийского самолёта отпустили заложников и сдались: просят политубежища и партию

На Мальте приземлился ливийский самолет Afriqiyah Airways A320, который, предположительно, был захвачен неизвестными, сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter. Террористы требовали свободного прохода для боевиков, блокированных в ливийском Бенгази.

Угонщиков удалось уговорить сложить оружие и освободить пассажиров авиалайнера, пише ет NEWSru.com. Глава мальтийского правительства Джозеф Мускат отчитался в своем микроблоге о выходе из самолета первых групп заложников.

Переговоры, по данным Malta Independent, продолжались два часа. Известно, что угонщиками являются двое ливийцев с юга страны.

Первыми Airbus покинули женщины и дети, за ними последовали мужчины. Издание сообщает, что в общей сложности были освобождены 65 человек. Во второй группе, которую угонщики согласились отпустить, были еще 44 человека. Затем самолет покинули члены экипажа. Внутри остаются двое предполагаемых захватчиков и некоторые из членов экипажа, уточнил Мускат.

Приземление произошло в 11:32 по местному времени, сообщал Malta Today. По данным Malta Independent, на борту находились 118 человек, в том числе один младенец.

Террористы вышли из угнанного ранее ними ливийскими самолета вместе с последними членами экипажа, сообщил Мускат.

До этого угонщики выпустили из самолета тремя группами 109 пассажиров, а также почти всех членов экипажа.

Как сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя", который цитирует одного из ливийских министров, угонщики ливийского самолета, приземлившегося в пятницу на Мальте, обратились к мальтийским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища в стране.

Они также требуют создания в Ливии каддафистской партии, цитирует британский телеканал ITV слова одного из ливийских парламентариев, находившихся на борту этого самолета.

Украинцев нет среди пассажиров захваченного ливийского самолета на Мальте, совершавшего рейс из Сабхи в Триполи, отмечается в сообщении консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter. Самолет был захвачен неизвестными и совершил посадку на Мальте.

"По предварительной информации Посольства Украины в Италии, украинцев нет среди пассажиров захваченного самолета из Ливии", - говорится в сообщении.

Угнанный в небе над Ливией пассажирский самолет А-320 ливийской авиакомпании Afriquiya совершил посадку на Мальте. На борту находилось 111 пассажиров и семеро членов экипажа.

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