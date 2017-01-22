Трамп прокомментировал протесты: он удивлен, "почему эти люди не голосовали"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал массовые акции протеста, которые прошли в субботу, 21 января, во многих городах страны.
Об этом сегодня, 22 января, он написал на своей странице в Twitter .
"Наблюдал за вчерашними протестами, но был под впечатлением от того, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь ухудшают ситуацию", - отметил он.
"Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества. Если я не всегда согласен с ними, я признаю право людей выражать свое мнение", — также написал Трамп.
Напомним, 21 января во многих городах США неожиданно много людей вышли на "Марш женщин", чтобы выразить протест против политики нового президента Дональда Трампа.
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