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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 22 января 2017 г.
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Поезд сошел с рельсов на юго-востоке Индии: 36 погибших
время публикации: 12:20
последнее обновление: 12:20
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Как минимум 36 человек погибли и около 100 человек получили ранения в результате крушения поезда в индийском штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны
9 вагонов и тепловоз сошли с рельсов возле станции Кунера в округе Визианагарам

Как минимум 36 человек погибли и около 100 человек получили ранения в результате крушения поезда в индийском штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны.

Как сообщают местные власти, 9 вагонов и тепловоз сошли с рельсов возле станции Кунера в округе Визианагарам, передает Би-Би-Си.

Многие пассажиры поезда остаются под завалами, и спасатели опасаются, что число жертв может возрасти.

Пострадавшие доставлены в две близлежащие больницы. Причины аварии поезда пока неизвестны.

Крушение произошло вечером в субботу, поезд направлялся из Джагдалпура в Бхубанешвар - административный центр штата Орисса.

Аварии поездов в Индии происходят довольно часто, так как железнодорожная сеть страны находится в плохом состоянии.

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