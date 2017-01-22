Новый президент Болгарии призвал граждан сделать страну частью объединенной Европы

Новый президент Болгарии Румен Радев призвал граждан и политиков к созданию справедливого общества, которое станет творцом будущего, где страна будет частью объединенной Европы.

Об этом он заявил на церемонии вступления в должность, передает "Укринформ".

"Церемония инаугурации – это символ преемственности, без которой невозможно укрепить государственность. Мы потеряли энергию и время, но неуклонно двигались в одном направлении, чтобы стать частью объединенной Европы. Вместе мы должны строить новое, более справедливое общество, которое базируется на нормах закона и морали, на принципах свободы и справедливости, общество, которое не является заложником прошлого, а творцом будущего", - заявил Радев.

Президент пообещал, что во имя будущего Болгарии он будет конструктивно сотрудничать с правительством и парламентом, с политическими партиями и гражданским обществом, а также со всеми государственными институтами.

"Я буду президентом всех болгар, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания. Бескомпромиссно буду защищать права, интересы и достоинство своего народа и верю, что у нас есть силы, чтобы противостоять любым испытаниям. Верю в хорошее будущее Болгарии", - заключил Радев.

Отметим, ранее экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев напомнил Румену Радеву, что его тезис "Крым де-факто российский, а де-юре - украинский", не поддерживает ни один из руководителей Евросоюза. Так в интервью болгарским СМИ Плевнелиев прокомментировал недавнее заявление Радева о Крыме. Плевнелиев отметил, что Радеву после вступления в должность необходимо хорошо поразмыслить над этим тезисом.

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