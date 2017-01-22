В Японии горит нефтезавод, эвакуированы почти 3 тысячи человек

В японском городе Оита префектуры Вакаяма произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сегодня, 22 января, сообщает японский ресурс NHK.

Согласно сообщению, возгорание было зафиксировано около 16:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени).

Предполагается, что воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о звуках взрыва также не поступало.

Власти города вынесли рекомендации об эвакуации 2,9 тыс человек, проживающих вблизи завода.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, месяц назад на нефтеперерабатывающем заводе в Израиле произошел мощный взрыв.

Cсылки по теме: