В Японии горит нефтезавод, эвакуированы почти 3 тысячи человек

В японском городе Оита префектуры Вакаяма произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сегодня, 22 января, сообщает японский ресурс NHK.
Согласно сообщению, возгорание было зафиксировано около 16:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени).
Предполагается, что воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о звуках взрыва также не поступало.
Власти города вынесли рекомендации об эвакуации 2,9 тыс человек, проживающих вблизи завода.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Отметим, месяц назад на нефтеперерабатывающем заводе в Израиле произошел мощный взрыв.
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