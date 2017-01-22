 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 22 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Японии горит нефтезавод, эвакуированы почти 3 тысячи человек
время публикации: 16:46
последнее обновление: 16:46
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Японии горит нефтезавод, эвакуированы почти 3 тысячи человек

В японском городе Оита префектуры Вакаяма произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сегодня, 22 января, сообщает японский ресурс NHK.

Согласно сообщению, возгорание было зафиксировано около 16:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени).

Предполагается, что воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о звуках взрыва также не поступало.

Власти города вынесли рекомендации об эвакуации 2,9 тыс человек, проживающих вблизи завода.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, месяц назад на нефтеперерабатывающем заводе в Израиле произошел мощный взрыв.

facebook

Cсылки по теме:

В Бухаресте от пожара в ночном клубе пострадал 41 человек. Граждан Украины нет среди них
// NEWSru.ua // В мире // 21 января 2017 г.

В Киеве горел Демеевский рынок
// NEWSru.ua // Украина // 20 января 2017 г.

В Тегеране обрушился один из старейших небоскрёбов, погибло 30 пожарных
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.

На Тернопольщине загорелась районная больница, эвакуировали 125 человек
// NEWSru.ua // Украина // 15 января 2017 г.

Исследователь назвал новую версию гибели "Титаника": во всём виноват пожар на судне
// NEWSru.ua // В мире // 4 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:09
 В Виннице активисты создали "цепи единения" через Южный Буг и историческую реконструкцию Почетного Караула
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 22 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:09

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017