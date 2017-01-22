Медведев заявил, что РФ "пора расстаться с иллюзиями" об отмене санкций после прихода новых "иностранных руководителей"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна расстаться с иллюзиями о скорой отмене западных санкций.
Об этом он заявил сегодня, 22 января, на съезде партии "Единая Россия", сообщает NEWSru.com со ссылкой на ТАСС.
"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это - надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на каких-то руководителей иностранных", - сказал Медведев, которого съезд "Единой России" переизбрал председателем партии.
Напомним, 15 декабря лидеры Евросоюза одобрили принципиальное политическое решение о продлении на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в ответ на агрессию против Украины.
Как сообщалось, решение о введении экономических санкций ЕС в отношении РФ было принято летом в 2014 году в связи с ее действиями, направленными на дестабилизацию ситуации на востоке Украины. Каждые полгода ЕС принимает решение о продлении санкций.
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