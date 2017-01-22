В боях за стратегический пролив в Йемене погибли более 60 человек

В Йемене в ожесточенных боях возле важного транспортного коридора - Баб-эль-Мандебского пролива между Красным морем и Индийским океаном - в течение суток погибли по меньшей мере 66 человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на медиков и органы безопасности.

"Вследствие авиарейдов коалиции под руководством Саудовской Аравии и активных боев между повстанцами и проправительственными силами в Йемене за последние сутки погибли по меньшей мере 66 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о гибели по меньшей мере 52 боевиков-хуситов и сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха, а также 14 членов проправительственных подразделений.

Тем временем в администрации президента Египта заявили о расширении своего присутствия в Йемене на стороне управляемой Саудовской Аравией операции против повстанцев.

Целью заграничного участия вооруженных сил называют "защиту египетской и арабской национальной безопасности в Аденском заливе, Красном море и зоне Баб-эль-Мандебского пролива".

Напомним, что коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией поддерживает в Йемене лояльные к президенту Абда Раббу Мансура Хади силы. Против них выступают повстанцы-хуситы и военные, лояльные к экс-президенту Али Абдалле Салеху.

Нестабильная обстановка сохраняется в Йемене после ухода в отставку президента Али Абдаллы Салеха в 2011 году. В начале того года в стране вспыхнули массовые антиправительственные выступления с требованиями реформ. В течение года были убиты более двух тысяч йеменцев.

В итоге Салех отказался от власти в обмен на судебный иммунитет. В феврале 2012 года по итогам досрочных выборов власть официально перешла к 66-летнему Абду Раббо Мансуру Хади.

В середине августа 2014 года в стране начались протесты хуситов, принадлежащих к шиитской секте "Заиди". Они заявляли, что отстаивают права шиитов в преимущественно суннитской стране. Через месяц протесты переросли в столкновения с силами безопасности. Многие страны осудили переворот в Йемене, а посольства большинства иностранных государств, в том числе США, Великобритании, Франции и Германии, прекратили свою работу в этой стране из-за опасений за жизнь дипломатов.

В январе 2015 года хуситы захватили столицу Йемена. Они распустили парламент и вынудили правительство и президента подать в отставку.

Однако 25 января президент Хади передумал уходить. Хади, поддержавший беспилотные авиаудары США по базам "Аль-Каиды" в Йемене, был вынужден укрыться в Адене после бегства из Саны.

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