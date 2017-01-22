В Ираке обнаружили останки 89 тел - предполагаемых жертв ИГИЛ

В северо-центральной части Ирака из могилы на территории президентского дворца в Тикрите достали останки 89 тел, которые вероятно принадлежат жертвам боевиков террористической группировки ИГ.

Об этом сообщил представитель спецслужб Ирака агентству dpa на условиях анонимности, передает DW.

Предполагают, что эти солдаты были захвачены во время побега с военной базы неподалеку в середине 2014 года, когда ИГ установила контроль над значительной частью севера и запада Ирака.

На этих территориях проживают преимущественно мусульмане-сунниты, к этому направлению ислама относят себя и боевики ИГ. Тогда исламисты заявили, что казнили около 1700 солдат неприемлемой для них шиитской ветви ислама, тогда как 800 солдат-суннитов якобы "помиловали".

Тикрит был освобожден от ИГИЛ в марте 2015 года. Во время расследования правозащитники из организации Human Rights Watch выяснили, что массовые казни происходили в дворцовом комплексе. После изгнания ИГ в городе обнаружили уже несколько массовых захоронений.

Напомним, 18-19 января в рамках операции по освобождению Мосула силы безопасности Ирака очистили от террористов "Исламского государства" район города, в котором расположены правительственные здания, а также все восточные кварталы.

Cсылки по теме: