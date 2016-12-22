Правительство Асада заявило о возвращении полного контроля над Алеппо

Алеппо, второй по величине город Сирии, полностью вернулся под контроль правительства. Об этом говорится в сообщении сирийской армии, на которое ссылается Al Jazeera.

Такое заявление правительственные войска сделали после завершения эвакуации последней группы гражданских и повстанцев.

"Общее командование вооруженных сил объявляет о возвращении безопасности в Алеппо после его освобождения от терроризма и террористов, а также после ухода тех, кто оставался там", - говорится в сообщении армии.

Как сообщает Sky News, президент Сирии Башар а-ль Асад заявил, что речь идет как о победе его страны, так и о победе России с Ираном.

"(Победа в Алеппо) является основным шагом на пути к прекращению терроризма на всей сирийской территории и обеспечения необходимых обстоятельств для поиска решения и завершения войны", - заявил Асад.

Возвращение контроля над Алеппо является крупнейшей победой сирийского правительства за весь шестилетний период войны. Город было разделен между силами правительства и повстанцами, начиная с 2012 года.

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