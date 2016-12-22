Трамп: США должны увеличить ядерный потенциал

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал.
Об этом на он написал в четверг 22 декабря на своей странице в Twitter.
"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - отметил Трамп.
Напомним, в апреле на пресс-конференции по итогам саммита по ядерной безопасности президент США Барак Обама заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Российской Федерацией по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов.
Как сообщалось, США планируют в 2020 году выпустить модернизированную атомную бомбу B61-12. Ожидается, что в новой модификации оружие прослужит еще как минимум 20 лет. Руководство проекта по модернизации называет создание B61-12 "жизненно важной миссией национальной безопасности". Министр энергетики США Эрнест Монис заявил, что программа продления срока эксплуатации позволит "поддерживать безопасный, надежный и эффективный потенциал ядерного сдерживания, уменьшая при этом размер запасов".
|
Cсылки по теме:
Обама призывает мир усилить меры безопасности, чтобы ядерное оружие не попало в руки экстремистов
// NEWSru.ua // В мире // 2 апреля 2016 г.
Американский командующий: Россия усилила военную активность в Тихом океане до уровня холодной войны
// NEWSru.ua // В мире // 16 апреля 2015 г.
КНДР грозит нанести превентивный удар по США
// NEWSru.ua // В мире // 3 марта 2015 г.
США усиливают систему ПРО - боеголовки России могут преодолеть ядерный "зонтик"
// NEWSru.ua // В мире // 19 ноября 2014 г.
Немцов: действия Путина развязывают руки Киеву в создании украинских ядерных сил
// NEWSru.ua // В мире // 2 сентября 2014 г.
МАГАТЭ: Иран наращивает ядерный потенциал
// NEWSru.ua // В мире // 26 мая 2012 г.