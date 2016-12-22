Трамп: США должны увеличить ядерный потенциал

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал.

Об этом на он написал в четверг 22 декабря на своей странице в Twitter.

"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - отметил Трамп.

Напомним, в апреле на пресс-конференции по итогам саммита по ядерной безопасности президент США Барак Обама заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Российской Федерацией по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов.

Как сообщалось, США планируют в 2020 году выпустить модернизированную атомную бомбу B61-12. Ожидается, что в новой модификации оружие прослужит еще как минимум 20 лет. Руководство проекта по модернизации называет создание B61-12 "жизненно важной миссией национальной безопасности". Министр энергетики США Эрнест Монис заявил, что программа продления срока эксплуатации позволит "поддерживать безопасный, надежный и эффективный потенциал ядерного сдерживания, уменьшая при этом размер запасов".

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