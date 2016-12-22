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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Квартет снеговиков напугал Обаму: хочешь слепить ещё одного?
время публикации: 12:14
последнее обновление: 12:26
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Действующий президент США Барак Обама недавно признался, что панически боится снеговиков

Действующий президент США Барак Обама недавно признался, что панически боится снеговиков. Поэтому в Белом доме решили это использовать и разыграть американского лидера. Об этом на своей странице в Instagram написал официальный фотограф Белого дома Пит Соуза.

По его словам, в Розовом саду стояли четыре снеговика, но рабочие их решили подвинуть ближе к Овальному кабинету, где обычно работает Барак Обама.

Однако, снеговики оказались слишком тяжелыми, и их было не так легко поднять.

"Но однажды утром, перед тем, как президент пришел в кабинет, кое-кто из работников – не скажу, кто – наконец перетащил всех снеговиков, чтобы каждый из них заглядывал в отдельное окно", – отметил фотограф.

Заметим, что после этой шутки в официальном Instagram Белого дома появилось фото снеговика, который смотрит на президента, с подписью: "Хочешь слепить снеговика?".

Напомним, новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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