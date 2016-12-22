Квартет снеговиков напугал Обаму: хочешь слепить ещё одного?

Действующий президент США Барак Обама недавно признался, что панически боится снеговиков. Поэтому в Белом доме решили это использовать и разыграть американского лидера. Об этом на своей странице в Instagram написал официальный фотограф Белого дома Пит Соуза.
По его словам, в Розовом саду стояли четыре снеговика, но рабочие их решили подвинуть ближе к Овальному кабинету, где обычно работает Барак Обама.
Однако, снеговики оказались слишком тяжелыми, и их было не так легко поднять.
"Но однажды утром, перед тем, как президент пришел в кабинет, кое-кто из работников – не скажу, кто – наконец перетащил всех снеговиков, чтобы каждый из них заглядывал в отдельное окно", – отметил фотограф.
Заметим, что после этой шутки в официальном Instagram Белого дома появилось фото снеговика, который смотрит на президента, с подписью: "Хочешь слепить снеговика?".
Напомним, новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года.
|
Cсылки по теме:
СМИ: накануне выборов в США Обама впервые звонил Путину по "красному телефону"
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.
На Одесчине провели рекордный парад Святых Николаев
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
В Украине зажигают огни на новогодних ёлках. Главная – в Киеве на Софийской площади
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.
В Греции провели марафон Санта-Клаусов
// NEWSru.ua // В мире // 5 декабря 2016 г.
Обама даёт последний званый обед в Белом доме
// NEWSru.ua // В мире // 18 октября 2016 г.
Обама станцевал танго и снялся в комедийном шоу
// NEWSru.ua // В мире // 24 марта 2016 г.