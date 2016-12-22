Внук Сталина умер в Москве: был коммунистом, утверждал, что его дед "святой"

Внук Иосифа Сталина по имени Евгений Джугашвили 22 декабря 2016 года скончался в Москве. Как сообщает газета "Известия", 80-летний мужчина умер на улице.

В справочной скорой помощи заявили, что Джугашвили почувствовал себя плохо недалеко от дома, прохожие вызвали ему неотложку. Медики, прибывшие по вызову, констатировали його смерть.

О точных причинах смерти внука Сталина не сообщается.

Предполагается, что Джугашвили скончался от сердечного приступа.

Согласно открытым источникам, Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова, который попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.

Джугашвили закончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, работал военным инженером в конструкторском бюро Сергея Королева. Позже заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул Вооруженные силы.

С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. В 2015 году написал книгу воспоминаний "Мой дед - Сталин. Он - святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце.

После прихода Владимира Путина к власти в РФ в этой стране отмечается стремительное возрождение культа личности одного из наиболее кровавых диктаторов ХХ века.

При этом сам Пути не скрывает своего восхищения Сталиным.

В мае 2015 года российские власти вообще пошли на беспрецедентный шаг - когда запретили прокат и размещение в сети дублированной ленты "Номер 44" ("Child 44") шведского режиссера Даниэля Эспинозы, посвященной преступлениям против детей в СССР сталинской эпохи.

По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Мартина Демпси, у Путина, так же как у Сталина, имеется маниакальная тяга к мировому господству.

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