Польская оппозиция намерена блокировать Сейм все праздники

Польские оппозиционные партии ("Гражданская платформа" (РО), Современная(.N) будут продолжать блокировать трибуну и президиум Сейма на протяжении Рождественских и Новогодних праздников, как минимум до 11 января, когда должно начаться очередное заседание Сейма страны.

Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Гжегож Схетына в эфире радио ZET.

"Все на это указывает. Мы приняли такое решение (блокировать президиум Сейма и в дальнейшем - ред.). Кажется, что это не изменится", - заявил Схетина.

По его словам, политики обеих партий уже расписывают графики дежурств депутатов в сессионном зале на ближайшие дни.

Схетина отбросил аргументы правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), что оппозиция дестабилизирует ситуацию в Польше и препятствует полякам спокойно праздновать Рождество.

"Мы говорим "нет", поскольку идет речь о чем-то очень важном. Идет речь о парламентской демократии, о конституционных принципах, о том, что нельзя разрешать политический обман", - заявил Схетина.

Он назвал "шуткой" предложение лидера PiS Ярослава Качинского о предоставлении оппозиции больших полномочий в парламенте, в частности официально устанавливая должность лидера оппозиции наподобие Великобритании. Схетина отметил, что не хочет от правящей партии никаких административных должностей.

Лидер РО подчеркнул, что сейчас нет оснований для досрочных парламентских выборов в Польше. Впрочем, он отметил, что "темпы событий могут ускориться".

Отметим, в ночь на 17 декабря под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли оставить Сейм.

Начало событиям положил начало тот факт, что правящая партия Польши "Право и Справделивость" заявила о намерении создать при парламенте страны - Сейме - Медийный центр, призванный стать ключевым местом взаимодействия политиков и журналистов. Нынешняя власть планирует ограничить журналистам доступ к зданию Сейма лишь первым этажом.

Лидер PiS Ярослав Качиньский назвал действия оппозиции "хулиганством". Следовательно, голосование за законопроекты, в том числе за бюджет на 2017 год, было перенесено в другое помещение Сейма. Оппозиция считает эти голосования нелегитимными, обвиняет власть в отсутствии кворума и готовит соответствующее представление в прокуратуру.

Такие планы вызвали массовые протесты журналистов и оппозиции.

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