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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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ООН готовит механизм преследования за военные преступления в Сирии
время публикации: 07:42
последнее обновление: 10:44
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о создании рабочей группы, которая должна собрать доказательства военных преступлений, совершенных в Сирии
ООН готовит механизм преследования за военные преступления в Сирии
ООН готовит механизм преследования за военные преступления в Сирии

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о создании рабочей группы, которая должна собрать доказательства военных преступлений, совершенных в Сирии. Об этом пишет DW.com.

За резолюцию проголосовало 105 государств, 15 были против и 52 воздержались.

Задачей группы является создание досье военных преступлений. Это впоследствии поможет международным органам юстиции получить доказательный материал, который они смогут использовать, если замешанных в этих преступлениях удастся привлечь к ответственности.

Следственная комиссия ООН 22 декабря опубликовала результаты расследования нападения на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Удар по колонне с гуманитарным грузом, в ходе которого погибло 10 человек, был нанесен 19 сентября.

Эксперты установили, что колонна была атакована с воздуха, однако установить исполнителей им не удалось. В заявлении комиссии отмечается также, что она не обладает свидетельствами того, что атака была преднамеренной.

В документе указывается, что средствами для совершения подобной атаки располагали ВВС Сирии, ВКС России и авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. При этом эксперты считают крайне маловероятным участие в атаке самолетов коалиции.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря по инициативе Канады приняла резолюцию о положении в Сирии, в которой содержится требование немедленно прекратить все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты страны. РФ голосовала против.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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