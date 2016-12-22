Конституционный суд Южной Кореи проверит законность импичмента президента

Конституционный суд Южной Кореи приступил в четверг, 22 декабря, к слушаниям по установлению законности процедуры объявленного 9 декабря импичмента президенту страны Пак Кын Хе. В частности, суд попросил главу государства отчитаться о мерах, предпринятых ею в апреле 2014 году в связи с крушением в Желтом море парома "Севол", сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

Пан Ги Мун намекнул, что может претендовать на пост президента



Пак Кын Хе была временно отстранена от власти после того, как Национальное собрание (парламент) Южной Кореи выступило за запуск процедуры импичмента президента. Рассмотрение дела займет не менее 180 дней. На период принятия окончательного решения по импичменту Пак Кын Хе ранее передала свои полномочия премьер-министру страны Хван Гё Ану.

Если КС утвердит импичмент, в Республике Корея пройдут досрочные президентские выборы. Официально президентские полномочия Пак Кын Хе должны были закончиться в феврале 2017 года.

Причиной импичмента стал крупный скандал вокруг подруги президента Цой Сун Силь, которая использовала полученное влияние в коррупционных целях. Прокуратура Республики Корея предъявила обвинения 60-летней Цой Сун Силь в ноябре. В частности, ее подозревают в попытке мошенничества с целью перевода средств из контролируемых ею неправительственных фондов в свою компанию.

Обвинения по делу также были предъявлены двум бывшим помощниками Пак Кын Хе, которых следствие считает пособниками. Суд над подругой президента начался в Сеуле несколько дней назад. Все обвинения Цой Сун Силь отвергла.

Слушания в КС по импичменту будут открытыми. Участие самой Пак Кын Хе в заседании обязательным по закону не является. Президент отрицает все выдвинутые против нее обвинения.

Паром "Севол" затонул 16 апреля в Желтом море неподалеку от острова Чиндо вблизи Юго-Западного побережья страны. В результате крушения погибли 304 человека. Расследование крушения продолжалось более пяти месяцев. В ходе следствия были арестованы около 150 человек.

Как установило следствие, одной из основных причин крушения стал перегруз. Также обнаружилось, что судно было переделано для увеличения вместимости, что нарушило его устойчивость. Следствие пришло к выводу, что к трагедии привели и несогласованные действия экипажа.

Капитан парома Ли Чжун Сок в апреле 2015 года получил пожизненный срок. Другие обвиняемые также были приговорены к лишению свободы. При расследовании звучали обвинения в адрес властей в том, что они не обеспечили безопасность морских пассажирских перевозок.

Пан Ги Мун намекнул, что может претендовать на пост президента



Пока неизвестно, кто будет претендовать на пост президента Южной Кореи, если КС утвердит импичмент Пак Кын Хе. Однако, похоже, уже появляются первые кандидатуры. Так, генсек ООН Пан Ги Мун заявил во вторник, 20 декабря, что готов после отставки полностью посвятить себя родной стране, что агентство Yonhap посчитало намеком на то, что он может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

"Если то, чему я научился, что увидел и почувствовал за 10 лет моей службы в качестве генерального секретаря ООН, может способствовать продвижению Республики Кореи, я готов полностью посвятить себя этому", - сказал Пан Ги Мун во время встречи с южнокорейскими журналистами.

"Я не пожалею себя, если мои знания понадобятся для развития страны, для повышения благосостояния и уровня жизни граждан", - добавил генсек.

Пресса давно внесла имя Пан Ги Муна в список потенциальных участников президентской гонки, несмотря на то, что подтверждений со стороны политика не поступало, отмечает РИА "Новости".

Пан Ги Мун сложит с себя полномочия генерального секретаря ООН в конце 2016 года. После этого он намерен вернуться в Южную Корею, где ранее занимал пост министра иностранных дел.

Какую политическую силу будет представлять Пан Ги Мун, если станет претендовать на пост главы государства, непонятно. Но оппозиционная Народная партия выразила заинтересованность в том, чтобы кандидатура генсека выдвигалась от нее.

Cсылки по теме: