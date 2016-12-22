СМИ назвали первые имена жертв теракта в Берлине

В Сети начали появляться первые имена людей, погибших в результате наезда грузовика на толпу во время ярмарки в столице Германии Берлине.

Следствие идентифицировало только двух погибших – польского водителя грузовика Лукаша Урбана и израильскую туристку Далию Еляким, передает BBC.

Правда, среди вероятных жертв может оказаться еще итальянка Фабриция Ди Лоренцо и немка, имя которой не называется. Всего в результате теракта могли погибнуть пять граждан Германии.

37-летнего польского водителя грузовика Лукаша Урбана нашли мертвым на пассажирском сиденье грузовика. У него были как огнестрельные, так и ножевые раны. По информации следствия, есть вероятность того, что он боролся с нападающим перед тем, как грузовик совершил наезд.

Кроме того, один из местных чиновников утверждает, что согласно результатам экспертизы Урбана застрелили только после того, как грузовик совершил наезд на толпу.

"Его лицо опухло и было все в крови. Понятно, что он боролся за свою жизнь", – рассказал после осмотра фото Урбана Ариэль Журавский, владелец транспортной компании, в которой работал погибший.

Тело 60-летней израильской туристки Далии Еляким идентифицировали вечером 21 декабря. Отмечается, что ее муж также серьезно пострадал и сейчас находится в больнице, где с ним работают хирурги. Супруги Еляким приехали из пригорода Тель-Авива. В момент трагедии оба находились на ярмарке.

31-летняя итальянка Фабриция Ди Лоренцо определенное время жила в Берлине, где работала в транспортной компании. Есть подозрение, что она погибла, поскольку ее телефон и карточку на метро нашли среди вещей на ярмарке. Кроме того, от нее до сих пор не было вестей. Поэтому семья ждет подтверждения, потеряв всякую надежду, что она выжила.

Мать и брат Фабриции приехали в Берлин, чтобы ее идентифицировать.

Как сообщает Deutsche Welle, рождественские ярмарки Берлина были вновь открыты с вечера среды, однако ярмарка, которая стала целью террориста 19 декабря, остается закрытой, розыск тунисца, которого подозревают в осуществлении теракта продолжается.

Полиция продолжает розыск 24-летнего тунисца, который является главным подозреваемым в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, когда грузовик протаранил толпу людей, в результате чего погибли 12 человек.

Тем временем, отмечает издание, немецкий кабинет министров одобрил законопроект по усилению видеонаблюдения.

Клаус Бульон, которые сейчас является спикером от имени 16 региональных министров внутренних дел Германии, заявил об усилении мер безопасности во всех федеральных землях.

"У нас будет больше патрулей, офицеры будут вооружены автоматическим оружием", – отметил он.

Полиция усилит таким образом охрану свыше 1400 рождественских ярмарок по всей стране.

Вечером в понедельник, 19 декабря, в центре Берлина грузовик с двумя находившимися в нем людьми въехал в толпу людей, собравшихся вокруг домиков-киосков на рождественской ярмарке, разместившейся на площади Брайтшайдплац возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В результате погибли 12 человек и еще около 50 получили ранения.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что среди погибших в результате теракта в Берлине могут быть двое граждан Украины.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Во время движения один из находившихся в кабине мужчин успел выпрыгнуть из грузовика, а второй, гражданин Польши, остался на месте и погиб. Спустя некоторое время полиция Германии сообщила о задержании мужчины, находившегося в грузовике. Однако на следующий день, 20 декабря, стало известно, что задержанный не был причастен к теракту, и его отпустили.

В рамках операции по поиску предполагаемого террориста Аниса Амри, которого подозревают в причастности к теракту на ярмарке в центре немецкой столицы, полицейский спецназ взял штурмом две квартиры в Берлине.

Отметим, после теракта в Берлине власти европейских стран срочно усиливают меры безопасности. Аналогичные действия предпринимают также Канада и США.

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