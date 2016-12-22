Япония рекордно увеличила оборонный бюджет

Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год на фоне продолжающихся территориальных споров с Китаем и угроз со стороны Северной Кореи, сообщает BBC-Russian.
Объем средств, которые власти планируют потратить на оборону, составит 5,13 трлн йен ($43,6 млрд) при общем объеме бюджета в 97,5 трлн йен ($830 млрд).
Новый бюджет страны вступает в силу с начала следующего финансового года, 1 апреля 2017 года. Перед вступлением в силу он должен получить одобрение парламента.
Территориальные споры с Китаем вокруг островов в Восточно-китайском море привели к увеличению расходов на береговую охрану до 210 млрд йен ($1,8 млрд) с нынешних 187,7 млрд йен.
В частности, японские власти намерены закупить пять крупных патрульных кораблей и расширить штат береговой охраны на 200 человек. Токио хочет также усовершенствовать систему противоракетной обороны в ответ на ядерную программу Северной Кореи.
Эксперты отмечают, что резкое повышение бюджетных расходов на фоне экономических сложностей и стремительного старения населения может привести к повышению внешнего долга Японии.
Напомним, в ноябре японских военных впервые с 1945 года отправили на боевое задание за границу. Токио направил миротворческий контингент в Южный Судан.
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