Елизавета II из-за плохого самочувствия отменила рождественскую поездку

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, отложили свою традиционную рождественскую поездку в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке, из-за плохого самочувствия. В Букингемском дворце журналистам объяснили изменения в расписании монаршей четы проблемами со здоровьем, передает The Telegraph.
Издание напоминает, что 20 декабря Ее Величество присутствовала на ежегодном рождественском обеде в Букингемском дворце вместе с другими членами королевской семьи. Этот обед традиционно проходит перед отправлением Елизаветы II в Сандрингемский дворец, однако в этом году поездка не состоится, отмечает NEWSru.com.
"До Рождества мы все будем следить, отправится ли все-таки королевская семья в традиционное путешествие или нет. Не исключено, что из-за недомоганий они могут пересесть с поезда на автомобиль и все равно отправятся в Сандрингемский дворец", - рассказал корреспондент Sky News.
По его словам, в среду на железнодорожной станции, откуда Елизавета II каждый год отправляется в рождественское путешествие, были значительно усилены меры безопасности. На месте дежурили сотрудники станции, правоохранительные органы и спецслужбы, занимающиеся охраной королевы, однако она так и не появилась.
Елизавета II стала королевой Великобритании 6 февраля 1952 года. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года. В сентябре 2015 года она установила рекорд по сроку правления.
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