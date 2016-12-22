В Берлине полиция провела рейд в попытке поймать подозреваемого в совершении теракта

Полицейский спецназ взял штурмом две квартиры в Берлине в рамках операции по поиску предполагаемого террориста Аниса Амри, которого подозревают в причастности к теракту на ярмарке в центре немецкой столицы. Газета Die Welt утверждает, что был задержан один человек, но это не Амри.

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Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел четыре года в итальянской тюрьме

Полиция сняла оцепление с площади в центре Берлина, где произошел теракт



По данным СМИ, операция проходила в среду вечером в жилом доме в центре города и заняла около часа. Спецназ одновременно штурмовал две квартиры, отмечает РИА "Новости".

Один из жильцов оказал сопротивление стражам порядка и был задержан. Объявленного в розыск человека обнаружить не удалось.

Предполагается, что 24-летний Амри сидел за рулем грузовика, который сбил десятки людей в понедельник в Берлине. Трагедия унесла жизни 12 человек, еще 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

За информацию о местонахождении Амри объявлена награда в 100 тысяч евро.

Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает.

Власти Германии подозревали Амри в подготовке ограбления с целью дальнейшего приобретения оружия, передает Reuters со ссылкой на источник в правовых органах.

Слежка за Амри велась с марта по сентябрь текущего года и впоследствии была прекращена, так как подозрения не подтвердились, цитирует ТАСС.

Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел четыре года в итальянской тюрьме



Гражданин Туниса Анис Амри провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине. Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого.

По словам мужчины, Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. По данным радиостанции, в силовых ведомствах Туниса указали, что на родине он был заочно приговорен за вооруженный грабеж к пяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Полиция сняла оцепление с площади в центре Берлина, где произошел теракт



Полиция Берлина завершила следственные действия и сняла оцепление с площади Брайтшайдплац в центре германской столицы, где в понедельник произошел теракт. Об этом сообщается на официальной странице полиции города в Twitter.

"Следственные действия на месте преступления завершены. Мы передаем Брайтшайдплац обратно жителям Берлина", - отметили в ведомстве.

С вечера понедельника Брайтшайдплац в центре западной части Берлина и прилегающая к ней улица были оцеплены полицией. Как отмечает российское ТАСС, на месте следователи собирали улики с целью найти исполнителя теракта.

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