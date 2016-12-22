Турецкие правоохранители отпустили на свободу родственников убийцы российского посла в Анкаре Мевлюта Алтынташа, застрелившего посла в несколько дней назад, сообщает в четверг CNN Turk. Ранее сообщалось, что правоохранители отпустили мужчину по имени Хасан Ф., приходящегося убийце дядей.

Всего, как сообщалось, после убийства были задержаны 12 человек, включая родственников убийцы и сторонников скрывающегося в США исламского проповедника-оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которых турецкие власти считают членами террористической группировки FETO (от Fetullah Terоr Orgutu).

В числе родственников Алтынташа были задержаны его мать, отец, сестра и еще двое людей. Сообщалось, что их доставят на допрос в Анкару из города Соке в провинции Айдын. Утверждалось, что у задержанных изъяли электронные устройства.

Кроме того, правоохранительные органы называли имя еще одного подозреваемого, проходящего по делу об убийстве посла. Ним оказался Сулейман Е. - лидер ячейки FETO в полицейской академии Измира, в которой учился Алтынташ,

Арестованы были и четверо полицейских, принятых на работу в правоохранительные органы одновременно с Алтынташем. Также сообщалось, что под стражей находится и еще один подозреваемый, причастность которого к убийству российского дипломата пока не ясна.

Турецкие СМИ после убийства российского посла писали, что Алтынташа отстранили от службы после июльской попытки госпереворота в Турции. Затем появились сведения, что на момент атаки он был действующим сотрудником полиции.

СМИ писали, что турецкие следователи внимательно изучают связи убийцы с FETO. По словам источника агентства Reuters, стрелок учился в школе вместе с людьми, которые ранее были задержаны за связи с данной организацией, которая в Турции считается террористической.

"Согласно полученной информации, люди, помогавшие стрелку попасть в школу, были членами FETO. Знаки указывают на то, что человек, убивший российского посла, также был из FETO. Сейчас следствие исходит из этого", - заявил собеседник агентства в правоохранительных структурах Турции.

Версия о связи между преступником, который убил посла РФ в Турции Андрея Карлова, и проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом на данном этапе выглядит убедительно, заявил неназванный турецкий чиновник. И эта версия на данный момент является основным направлением расследования.

Сам Гюлен позже обнародовал свое заявление относительно произошедшего теракта на сайте нью-йоркской организации Alliance for Shared Values ("Альянс за общие ценности"). "Я был шокирован и глубоко огорчен, когда узнал о трагическом убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Я резко осуждаю этот чудовищный теракт", - заявил политик, более 15 лет проживающий на территории США.

62-летний Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки в присутствии многочисленных журналистов и гостей. Как выяснилось позже, убийство совершил 22-летний сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был застрелен турецкими силами безопасности после совершения преступления.

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