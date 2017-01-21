Команда Трампа обнародовала свою программу на ближайшие четыре года

После приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. Согласно документу, приоритетом новой администрации США будет уничтожение террористической группировки "Исламское государство" и для этого потребуются коалиционные действия.

Трамп предупреждает мир о новой эре в отношениях – СМИ

Новый глава Пентагона планирует усилить альянсы с другими государствами

Сенат США утвердил Джона Келли на пост министра внутренней безопасности США



Также США разработают современные системы противоракетной обороны для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.

При этом в программе отмечается, что новый президент США намерен покончить с сокращением численности вооруженных сил США.

Новая администрация подтвердила серьезность намерений бороться с угрозами кибербезопасности страны.

В программе Трампа запланирован выход США из Транстихоокеанского партнерства и готовность выйти при необходимости из намного более важной для страны Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.

"Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнеры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединенных Штатов выйти из NAFTA", − сообщает администрация президента.

Новая команда намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, а для "установки барьера на пути бандитизма, насилия и наркотиков" подтверждается намерение построить стену на границе страны с Мексикой.

Администрация Трампа хочет добиться энергетической независимости от ОПЕК "и любых стран, враждебных интересам США". По оценкам новой команды, страна обладает "нетронутыми запасами" в 50 триллионов долларов сланцевой нефти и газа.

Кроме того, Трамп обещает создать 25 миллионов рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.

"Чтобы поставить экономику на рельсы, президент Трамп разработал смелый план по созданию 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие и возвращению к 4-процентному годовому экономическому росту", - говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".

Кроме того, говорится в сообщении, новая администрация США намерена провести налоговую реформу, чтобы "помочь американским рабочим и предприятиям сохранить больше долларов, заработанных с таким трудом".

"План президента позволить снизить налоговую нагрузку для американцев по каждому налогу, упростить налоговый кодекс и уменьшить ставку корпоративного налога в США, которая является самой высокой в мире", - отмечается в документе.

Как следует из сообщения, Трамп планирует облегчить барьеры для малого бизнеса в США, так как "только в 2015 году федеральное регулирование обошлось американское экономике более чем в 2 триллиона долларов". Именно поэтому Трамп введет мораторий на новые федеральные нормативные акты, отмечается в документе.

Как сообщалось, 20 января Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал президентом США.

Трамп предупреждает мир о новой эре в отношениях – СМИ



Дональд Трамп использовал свою инаугурационную речь как предупреждение Австралии и другим странам мира о новой эре в отношениях.

Об этом сообщает Тһе Аustralian.

По мнению издания, заявление Дональда Трампа о пересмотре существующих альянсов, торговых соглашений и военных союзов, заставляет Канберру задуматься о ее будущей роли в отношениях с США.

Отмечается, что еще во время президентской кампании Трамп намекнул своим близким союзникам: Японии, Южной Кореи и европейским странам, что они недостаточно инвестируют в военную сферу, и США не смогут единолично решать региональные проблемы.

В то же время австралийские СМИ отмечают, что несмотря на изоляционистский тон речи новый президент США призвал мир к совместной борьбе с терроризмом.

Отдельно отмечается, что Россия и Китай не упоминались в речи, и это дает основания полагать, что радикальная позиция Дональда Трампа в отношении КНР не изменилась, а это в свою очередь может привести к торговой войне с Китаем с серьезными последствиями для Австралии.

Плохим знаком считают эксперты также тот факт, что Дональд Трамп не упомянул Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.

Австралийские чиновники пока официально не прокомментировали заявления нового президента США, хотя бывший глава австралийского правительства Кевин Радд, ныне работающий в Институте политики Азиатского общества в США, призвал дать Трампу время.

"Если все будет плохо, тогда мы (Австралия) пойдем по плану "Б". Но я думаю, что мы должны попробовать дать ему шанс", - заявил Радд.

По мнению политика, основную угрозу для безопасности Австралии составляет эскалация ядерной программы Северной Кореи, поэтому Австралии нужно активно сотрудничать с Китаем на этом направлении. В этой связи Зеленый континент должен стать дипломатическим мостиком между США и Китаем и предотвращать эскалацию отношений между последними.

Кроме того, считает Радд, австралийское правительство должно приложить максимум усилий, чтобы "спасти" соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.

Новый глава Пентагона планирует усилить альянсы с другими государствами



Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал усердно работать, усилить альянсы с другими государствами и использовать разумно выделяемые на оборону средства.

Речь министра обороны США распространила пресс-служба, передает "Интерфакс-Украина".

"Каждое действие, которое мы будем предпринимать, будет нацелено на то, чтобы наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем. С учетом того, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы будем работать вместе с Госдепартаментом, чтобы усилить наши союзы", - сказал Мэттис, обращаясь к своим подчиненным.

Мэттис пообещал "стараться изо всех сил" в должности главы Минобороны.

"Мы привержены необходимости извлекать полную стоимость из каждого доллара налогоплательщиков, тратящегося на оборону, добиваясь таким образом доверия со стороны Конгресса и американского народа", - подчеркнул он.

Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Мэттиса на посту главы Пентагона. Позже избранный президент подписал документ, позволяющий принять министру присягу.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер разместил в Твиттере фотографию, на которой шеф Пентагона принимает присягу перед вице-президентом Майком Пенсом.

Сенат США утвердил Джона Келли на пост министра внутренней безопасности США



Кандидатура Джона Келли на пост министра внутренней безопасности утверждена сенатом США в первый день президентства Дональда Трампа.

Из 100 сенаторов 88 выступил "за", 11- "против". Один представитель верхней палаты не голосовал.

Келли в 2012 году возглавил Южное командование США с основной задачей воспрепятствования транспортировке наркотиков в Южной и Центральной Америке, а также оказания помощи в обучении военнослужащих латиноамериканских и карибских стран.

14 января 2016 года ушел в отставку, завершив 45-летнюю военную службу.

7 декабря 2016 года Трамп сообщил о намерении официально предложить Келли должность министра внутренней безопасности США.

Cсылки по теме: