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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 21 января 2017 г.
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В Южной Корее арестовали министра культуры за "черный список" критически настроенных против президента
время публикации: 13:16
последнее обновление: 13:19
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В Южной Корее на фоне коррупционного скандала в высших эшелонах власти впервые взят под арест действующий министр культуры, спорта и туризма Чо Юн Сун

В Южной Корее на фоне коррупционного скандала в высших эшелонах власти впервые взят под арест действующий министр. Им стала министр культуры, спорта и туризма Чо Юн Сун. По данным следствия, она составила список из тысяч деятелей культуры, которых надо лишить возможности получать государственное финансирование, передает Kyodo.

Как сообщает Reuters, в субботу, 21 января, должен пройти ее первый допрос в новом статусе.

По данным следствия, в "черный список" Чо Юн Сун вошли более 9400 артистов и деятелей культуры, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе. Обозначенных лиц должны были лишать любых видов государственных субсидий и помощи. Сама она существование подобного перечня ранее отрицала.

Кроме того, суд выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента.

Агентство Yonhap сообщило о том, что вскоре после ареста Чо Юн Сун предложили уйти в отставку. Ожидается, что ее заявление будет быстро одобрено премьер-министром, который после отставки президента Пак Кын Хе временно исполняет обязанности главы государства.

С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал вокруг Цхве Сун Силь - лучшей подруги президента страны, которая неформально оказывала огромное влияние на решения Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, участвовала в принятии политических решений, а также вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций, добиваясь финансирования своих фондов.

После ареста Цхве Сун Силь возникли подозрения, что коррупционные схемы и давления на крупный бизнес происходили с ведома президента. В начале декабря Пак Кын Хе был объявлен импичмент.

Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Ге Ан. Конституционный суд в настоящее время решает вопрос о правомочности объявленного президенту импичмента. Если это решение будет подтверждено, в течение двух месяцев в стране пройдут выборы нового главы государства.

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