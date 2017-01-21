В результате схода лавины на отель в Италии число погибших возросло до 5 человек

В результате схода лавины на отель в городке Фариндола в регионе Абруццо в Италии погибли по меньшей мере пять человек.

МИД рекомендует украинцам отказаться от поездок в центральную Италию



Об этом сообщает агентство Ansa.

Выживших в результате схода лавины пока одиннадцать человек. При этом девять человек спасатели уже освободили, еще двое ждут их помощи под завалами.

"Еще двое людей ждут освобождения. Спасательная операция до сих пор осложнена тяжелыми погодными условиями", - сказал глава службы гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо.

Кроме того, 23 человека пока считаются пропавшими без вести.

Напомним, 18 января сразу три сильных подземных толчка магнитудой 5,3 произошли на территории центральной Италии.

Эпицентр землетрясения находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км. Именно в этом регионе в результате схода лавины под снегом оказалась здание отеля с людьми.

19 января сообщалось, что спасатели нашли тела четырех погибших. Также сообщалось о том, что удалось найти двух людей, которые выжили. В момент удара лавины они находились рядом с отелем.

Также сообщалось о десяти выживших после удара лавины в итальянском горнолыжном отеле в городке Фариндола и были найдены спасателями.

МИД рекомендует украинцам отказаться от поездок в центральную Италию



В связи с землетрясением, произошедшим в провинциях Аквила и Риети 18 января, и с учетом сохранения опасности последующих толчков, МИД рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Гражданам Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете Министров Итальянской республики, которые публикуются на веб-странице по ссылке: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Италии на телефон "горячей линии" +39 389 004 0000, электронную почту emb_it@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

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