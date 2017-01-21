В США стартовала масштабная кампания за импичмент Трампа. В мире проходят женские марши против него

Ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за импичмент Дональда Трампа. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, причина акции - в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В мире проходят женские марши против риторики Трампа



Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения, невыгодные для страны.

Одновременно петиция за импичмент Трампа, указывающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тыс. подписей.

Как пишет газета The Washington Post, в числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU). По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.

В мире проходят женские марши против риторики Трампа



Минимум 673 "сестринских марша" проходят в субботу по всему миру в знак несогласия с риторикой раздора нового президента США Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, первые многотысячные марши состоялись в Австралии – в частности, до 5 тысяч человек собрались на протест в Сиднее. Они кричали лозунги вроде "Когда женщины вместе, их не преодолеть", "Когда права женщин испытывают удар, надо встать и дать сдачи". У некоторых были плакаты с надписями "Girl Power или Trump Tower" и "Dump the Trump."

Около 700 человек протестовали против Трампа в Веллингтоне, столице Новой Зеландии.

К женским маршам присоединились также страны Африки, в частности, сообщается об акции в Кении и ЮАР.

Женские марши также проходят в ряде европейских городов.

Как сообщает The Telegraph, в Британии женские марши проходят в 14 городах.

В Лондоне, где протестующие по плану должны пройти от здания посольства США к Трафальгарской площади. к участию в акции вызвались 10 тысяч человек, однако сейчас организаторы заявляют о минимум 80 тысячах человек. Участники держат плакаты с лозунгами "Нет расизму, нет Трампу! "Стройте мосты, а не стены".

В Германии, как пишет Deutsche Welle, заранее было запланировано семь сестринских маршей. В частности, протесты проходят, в Берлине, Франкфурте, Мюнхене, Бонне, Дюссельдорфе, Бонне.

По оценкам полиции, в марше во Франкфурте приняли участие более 2 тысяч человек. Люди вышли на улицы под разными лозунгами – кто, выступает против дискриминации, кто – то- за свободу слова.

Акции прошли или проходят и в других европейских городах – Париже, Брюсселе, Лиссабоне, Праге, Амстердаме, Риме, Белграде и др.

Самый массовый женский марш ожидается в Вашингтоне – почти 225 тысяч человек по состоянию на пятницу согласились принять в нем участие. К женским маршам еще в ноябре призвала адвокат Тереза Шук, которая после выхода на пенсию живет на Гавайях.

Женский марш в Вашингтоне поддержали десятки прогрессивных организаций из тех, что защищают гражданские права, мигрантов, мусульман, феминистки, пацифисты, ЛГБТ-сообщества, борцы за экологию и тому подобное.

Инициатива Pussyhat Project предусматривает также, что часть протестующих будет одета в вязаные розовые шапочки с кошачьими ушками. Термин pussy используется для обозначения домашнего животного или же в вульгарном значении – женщины. Именно во втором значении Дональд Трамп употреблял это слово на скандальных записях, вызвавших возмущение во время избирательной кампании.

В целом в США ожидается около 300 "сестринских маршей".

Как сообщалось, 20 января Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал президентом США.

После приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. Согласно документу, приоритетом новой администрации США будет уничтожение террористической группировки "Исламское государство" и для этого потребуются коалиционные действия.

Также США разработают современные системы противоракетной обороны для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.

При этом в программе отмечается, что новый президент США намерен покончить с сокращением численности вооруженных сил США.

Новая администрация подтвердила серьезность намерений бороться с угрозами кибербезопасности страны.

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