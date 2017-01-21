Президент Гамбии через полтора месяца после выборов смирился с отставкой

Действующий президент Гамбии Яйя Джамме, проигравший на выборах 1 декабря своему оппоненту, лидеру оппозиции Адаме Бэрроу, спустя почти два месяца согласился покинуть свой пост. Ранее глава государства отказался признать результаты выборов и пытался оспорить их в Верховном суде страны.

"Я хотел бы проинформировать вас, что Яйя Джамме согласился покинуть свой пост. Ожидается, что он покинет Гамбию уже сегодня", - написал на своей странице в Twitter Бэрроу, чья инаугурация из-за политического кризиса в стране прошла в посольстве Гамбии в соседнем Сенегале накануне.

В четверг, 19 декабря, выступая на торжественной церемонии, прямая трансляция которой транслировалась по сенегальскому телевидению, Бэрроу призвал военных Гамбии оставаться в казармах и не вставать на защиту режима Джамме. В противном случае они будут считаться повстанцами, подчеркнул Бэрроу.

20 декабря стало известно, что войска Сенегала вошли на территорию Гамбии. По сообщению Jerusalem Post, операция получила название "Восстановить демократию". Около часа ночи агентство Reuters сообщило о приостановке операции для того, чтобы "дать шанс посредникам".

Затем "молнией" со ссылкой на представителя региональной организации "Экономическое сообщество западноафриканских государств" (ЭКОВАС) агентство передало информацию о готовности предоставить президенту Джамме иммунитет от уголовного преследования при его согласии покинуть пост.

На президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря, победу одержал оппозиционный лидер Бэрроу. Однако президент Яйя Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, заявил, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями", и призвал к новым выборам.

Военная операция началась после того, как действующий президент Гамбии Яйя Джамме отказался покидать пост по окончании мандата 19 января. На инаугурации в соседнем Сенегале Бэрроу заявил: "Это день, который не забудет ни один житель Гамбии".

Накануне Бэрроу объявил, что "президентство Джамме официально завершено и Гамбия вступает в новую эру". Африканский союз и ЭКОВАС заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Бэрроу.

Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если не удастся убедить президента страны Джамме уйти в отставку после истечения его мандата дипломатическим путем. В частности, ввод войск поддержали власти Нигерии, Сенегала и Ганы. Сенегал - единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гамбией.

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