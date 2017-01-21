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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 21 января 2017 г.
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В Бухаресте от пожара в ночном клубе пострадал 41 человек. Граждан Украины нет среди них
время публикации: 18:28
последнее обновление: 18:53
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В Бухаресте от пожара в ночном клубе пострадал 41 человек

По меньшей мере 41 человек пострадал от сильного пожара в ночном клубе Bamboo в Бухаресте. Об этом сообщает Agepress.

Пожар в клубе произошел рано утром в субботу. Огонь охватил все здание и хотя на место происшествия прибыли более 20 пожарных бригад, пожарным удалось потушить пламя только после 8 утра. В результате пожара здание, в котором находился клуб практически полностью разрушено.

В результате пожара в больницы попал 41 человек. Сначала сообщалось, про крайне тяжелое состояние одного пострадавшего, однако его удалось стабилизировать. У большинства людей ожоги, переохлаждение, отравление угарным газом, двое человек получили переломы, так как выпрыгивали из окон горящего здания.

Сейчас идет расследование причин пожара. Среди причин СМИ называют курение внутри клуба, однако официальные представители призвали не спекулировать на этой теме.

В мэрии Бухареста утверждают, что владельцы клуба неоднократно подавали неполный перечень документов для лицензии, и их при этом уже штрафовали. Отмечается, что власть в ближайшее время намеревалась приостановить деятельность клуба.

Граждане Украины не пострадали во время пожара в ночном клубе Бухареста. Об этом сообщает Консульская служба МИД Украины в Твиттере.

"Среди пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте украинцев нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 31 октября 2015 года в одном из ночных клубов Бухареста, где находились около 400 человек, произошел пожар - во время пиротехнического шоу загорелись элементы декора, началось сильное задымление, а затем прогремел взрыв. Тогда погибли более 50 человек.

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Суббота, 21 января 2017 г.  

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