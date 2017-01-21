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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 21 января 2017 г.
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В Италии в ДТП погибли 16 пассажиров венгерского автобуса

время публикации: 11:05
последнее обновление: 11:05
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16 человек погибли в результате ДТП с участием венгерского автобуса в Вероне на северо-востоке Италии, сообщает телеканал Rai News.

В общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу.

Среди пассажиров также была группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в Будапешт.

По данным телеканала, автобус врезался в столб, после чего начался пожар.

Ранее в турецкой провинции Конья перевернулся автобус со школьниками, в результате чего погибли два человека, еще 42 получили ранения.

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Суббота, 21 января 2017 г.  
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