В Италии в ДТП погибли 16 пассажиров венгерского автобуса

16 человек погибли в результате ДТП с участием венгерского автобуса в Вероне на северо-востоке Италии, сообщает телеканал Rai News.
В общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу.
Среди пассажиров также была группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в Будапешт.
По данным телеканала, автобус врезался в столб, после чего начался пожар.
Ранее в турецкой провинции Конья перевернулся автобус со школьниками, в результате чего погибли два человека, еще 42 получили ранения.
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