После теракта в Берлине страны усиливают меры безопасности на рождественских мероприятиях

После страшного теракта в Берлине, где 19 декабря грузовик раздавил насмерть 12 человек на рождественской ярмарке, власти европейских стран срочно усиливают меры безопасности. Аналогичные действия предпринимают и на североамериканском континенте. Российским спецслужбам также поручено усилить меры по обеспечению безопасности, причем не только из-за событий в столице Германии, но также по причине убийства в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова, пише NEWSru.com.

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Так, в Венгрии министр внутренних дел Шандор Пинтер распорядился перевести все силовые подразделения страны на усиленный режим несения службы после трагедии на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венгерский телеканал М1.

В Будапешт по решению МВД Венгрии были введены бронетранспортеры, которые заняли позиции у ключевых мест столицы: возле крупных торговых центров, министерств и ведомств, а также главного рождественского базара на площади Вёрёшмарти. Кроме того, на усиление полицейских подразделений направили сотрудников Антитеррористического центра Венгрии (ТЕК), которые в полном обмундировании и с автоматами патрулируют городские улицы.

В Австрии в связи с терактом в Берлине министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка распорядился перевести силовиков на усиленный режим несения службы, сообщило накануне агентство APA. Повышенные меры безопасности будут действовать в стране до 9 января 2017 года. При этом Соботка подчеркнул, что нет конкретных признаков, указывающих на угрозу терактов в стране, а также нет оснований для отмены публичных праздников в честь Рождества и Нового года.

По словам главы МВД, распоряжение об усилении мер безопасности касается всех оперативных служб республики, включая полицию, спецподразделение по борьбе с терроризмом "Кобра", службы безопасности аэропортов. Соботка также распорядился, чтобы организаторы рождественских ярмарок пересмотрели процедуры обеспечения безопасности посетителей.

В Британии полиция сообщила, что перекроет дороги, ведущие к Букингемскому дворцу, на время дневной церемонии смены почетного караула. Более жесткие меры безопасности было решено ввести после атаки в Берлине, отмечает BBC.

В течение ближайших трех месяцев во время многолюдной церемонии движение транспорта на всех улицах, примыкающих к Букингемскому дворцу, включая парадную улицу имперского Лондона Мэлл, будет заблокировано. Возле королевской резиденции и на всем маршруте движения гвардейцев к зданию выставлены дополнительные заграждения. В том числе дополнительные меры предосторожности связаны с тем, что церемония смены караула у ворот резиденции королевы Елизаветы II очень популярна среди туристов.

В полиции Лондона также заявили, что располагают детальным планом по охране общественных мест в Британии в период празднования Рождества и Нового года.

Меры предосторожности принимаются также в США. По данным ABC, полиция Нью-Йорка после теракта в Берлине усиливает охрану уличных рождественских ярмарок по всему городу. К местам их проведения направили офицеров групп чрезвычайного реагирования.

Отмечается, что прямой угрозы терактов в Нью-Йорке после событий в Берлине нет. Охрана ярмарок усиливается в качестве меры предосторожности. По словам мэра города Билла Де Блазио, специальные отряды были размещены спустя один-два часа после теракта с использованием грузовика в германской столице.

Кроме того, меры безопасности усилены на рождественской ярмарке в городе Торонто в Канаде, сообщает CBC.

"Мы приняли решение внести коррективы в текущие меры безопасности в свете вчерашнего события (теракта в Берлине. - ред.)", - сообщила представитель ярмарки Кэйтлин Стилмак.

На выходах с рождественского рынка установили бетонные барьеры, чтобы преградить автомобилям въезд на территорию ярмарки. У главного входа находятся автомобили полиции.

Что же касается ситуации в России, президент РФ Владимир Путин накануне вечером поручил спецслужбам усилить меры по обеспечению безопасности в стране после убийства посла РФ в Турции и теракта в Берлине. Также глава государства призвал повысить безопасность российских учреждений за границей и их сотрудников. Кроме того, Путин попросил по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств.

Кроме того, 21 декабря во время утреннего заседания Госдума РФ приняла заявление, в котором призвала усилить охрану посольств и их сотрудников на Ближнем Востоке.

Вечером в понедельник, 19 декабря, в центре Берлина грузовик с двумя находившимися в нем людьми въехал в толпу людей, собравшихся вокруг домиков-киосков на рождественской ярмарке, разместившейся на площади Брайтшайдплац возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В результате погибли 12 человек и еще около 50 получили ранения.

Во время движения один из находившихся в кабине мужчин успел выпрыгнуть из грузовика, а второй, гражданин Польши, остался на месте и погиб. Спустя некоторое время полиция Германии сообщила о задержании мужчины, находившегося в грузовике. Однако на следующий день, 20 декабря, стало известно, что задержанный не был причастен к теракту, и его отпустили.

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