"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине. Задержанного подозреваемого пакистанца отпустили

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке в центре Берлина, где накануне грузовик въехал в толпу людей. Как сообщается в Twitter организации SITE Intel Group, которая занимается отслеживанием сообщений исламистов в интернете, 12 человек погибли в Германии от рук одного из "солдат "Исламского государства", пишет NEWSru.com.

Новые подробности теракта в Берлине: погибшего шофера атаковали в машине



Эту же информацию подтвердила и глава SITE Рита Кац. По ее словам, в сообщении агентства Amaq, которое использует в своих целях "Исламское государство", говорится, что берлинский террорист ответил на призыв ИГ к атакам на страны, участвующие в международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Вечером в понедельник, 19 декабря, в центре Берлина грузовик с двумя находившимися в нем людьми въехал в толпу людей, собравшихся вокруг домиков-киосков на рождественской ярмарке, разместившейся на площади Брайтшайдплац возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Погибли 12 человек.

Во время движения один из находившихся в кабине мужчин успел выпрыгнуть из грузовика, а второй остался на месте и погиб. Спустя некоторое время полиция Германии сообщила о задержании мужчины, находившегося в грузовике. Однако на следующий день, 20 декабря, стало известно, что задержанный не были причастен к теракту и его отпустили.

"Подозреваемый, задержанный после атаки, снова на свободе. Ордер на его арест не выдан", - сообщили в Федеральной прокуратуре Германии, передает Европейская правда со ссылкой на Berliner Zeitung .

Ранее сообщалось, что 23-летний мужчина, который был задержан по подозрению в совершении нападения на рождественскую ярмарку в Берлине, отрицает свою причастность. В полиции Берлина заявили, что лицо, совершившее наезд на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря, все еще находится на свободе.

"Настоящий убийца вооружен и все еще на свободе и может совершить новые нападения", - заявили в полиции.

По словам Риты Кац, в ноябре 2016 года в одном из журналов "Исламского государства" была опубликована статья, в которой описывалось, как совершить теракт при помощи грузового автомобиля. В заметке, как отмечает Кац, говорилось, что такие теракты относительно легко организовать и распространить о них информацию в социальных сетях, не вызвав подозрения.

Самый громкий теракт, совершенный сторонником "Исламского государства" при помощи грузового транспорта, произошел 15 июля 2016 года во французском городе Ницца во время празднования Дня взятия Бастилии. Вечером, когда многие жители и гости города собрались на набережной, чтобы посмотреть праздничный салют, на пешеходную зону выехал грузовик и начал давить людей. Жертвами теракта стали 86 человек.

Из 45 человек, получивших ранения в результате теракта на рождественском базаре в Берлине, "четырнадцати до сих пор угрожает смертельная опасность", заявил вечером во вторник министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. 24 пострадавших уже покинули больницы, передает DW.

По словам министра, среди 12 жертв нападения нет детей. Однако в числе погибших могут быть молодые люди, а также иностранцы. К вечеру вторника были опознаны шестеро погибших, все - граждане Германии. Также было названо имя первой жертвы. Родственник польского водителя грузовика, предположительно убитого террористом, сообщил, что это Лукаш Урбан. Ему было 37 лет.

Де Мезьер заявил, что у органов безопасности не было никаких сведений о запланированном теракте, поэтому нельзя выдвигать обвинения в адрес берлинской полиции. Она хорошо действовала в кризисной ситуации, подчеркнул глава МВД Германии.

Новые подробности теракта в Берлине: погибшего шофера атаковали в машине



Польские правоохранители начали свое расследование по факту убийства гражданина Польши в Берлине, сообщает DW со ссылкой на интернет-портал немецкой медиакомпании RBB.

Как отмечается в сообщении, погибший шофер был атакован неизвестным в кабине его машины.

"Ему были нанесены резаные раны, в том числе и лица", - сообщил владелец фирмы, которой принадлежал грузовик, Ариэль Зуравски, опознавший своего работника по фотографии.

Газета Bild со ссылкой на данные вскрытия указывает, что шофер, найденный на месте пассажира, был жив вплоть до того момента, когда грузовик врезался в толпу людей. Эксперт полагает, указывает издание, что преступник нанес ему несколько ножевых ранений, в то время, когда тот пытался добраться до руля, чтобы воспрепятствовать наезду на людей.

Затем водитель был застрелен из мелкокалиберного оружия, которое до сих пор не обнаружено.

По последним данным, опознаны шестеро из двенадцати погибших в ходе теракта. Не исключено, что еще трое погибших были иностранцами.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что среди раненых - один гражданин Израиля. Его жена, также находившаяся на рождественском рынке, числится пока пропавшей без вести.

Cсылки по теме: