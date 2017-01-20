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В Стамбуле обстреляли из гранатомёта здание Управления безопасности - СМИ
время публикации: 20 января 2017 г., 22:27
последнее обновление: 20 января 2017 г., 22:27
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В Стамбуле обстреляли из гранатомёта здание Управления безопасности

В Стамбуле (Турция) неизвестные из гранатомета обстреляли здание Управления безопасности страны.

Об этом в пятницу 20 января сообщает издание CNN Turk.

Как сообщается, инцидент произошел сегодня вечером, 20 января. Согласно сообщению снаряд попал в стену здания Управления безопасности Турции.

Напомним, недавно в Стамбуле задержали предполагаемого исполнителя теракта в ночном клубе Reina, жертвами которого стали 39 человек. Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов признал свою вину. После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.

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