В Стамбуле обстреляли из гранатомёта здание Управления безопасности - СМИ

В Стамбуле (Турция) неизвестные из гранатомета обстреляли здание Управления безопасности страны.
Об этом в пятницу 20 января сообщает издание CNN Turk.
Как сообщается, инцидент произошел сегодня вечером, 20 января. Согласно сообщению снаряд попал в стену здания Управления безопасности Турции.
Напомним, недавно в Стамбуле задержали предполагаемого исполнителя теракта в ночном клубе Reina, жертвами которого стали 39 человек. Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов признал свою вину. После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.
|
Cсылки по теме:
В Турции обстреляли полицейский пост, есть раненные
// NEWSru.ua // В мире // 19 июля 2016 г.
Итоги переворота в Турции: 265 погибших, 1 440 раненых, 2 839 задержанных, 2745 судей лишились должностей
// NEWSru.ua // В мире // 16 июля 2016 г.
Турецкие пограничники застрелили восьмерых сирийских беженцев, пытавшихся пересечь границу, - The Times
// NEWSru.ua // В мире // 20 апреля 2016 г.
Турцию обстреляли с территории Сирии, пять человек погибли - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 18 апреля 2016 г.
В пригороде Стамбула две террористки обстреляли полицейский участок
// NEWSru.ua // В мире // 3 марта 2016 г.