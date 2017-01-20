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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 20 января 2017 г.
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Новый генсек ООН озвучил три приоритета реформ
время публикации: 09:48
последнее обновление: 09:49
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Новый генсек ООН озвучил три приоритета реформ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал три сферы реформ, которые он считает приоритетными для того, чтобы Организация стала лучше работать. Соответствующее заявление он озвучил 19 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.

"Для того, чтобы быть готовым ответить на современные вызовы, я думаю, для ООН очень важно осознать необходимость реформ", - заявил Гутерриш.

В этой связи он назвал три направления, которые требуют изменений.

"Прежде всего, это реформы нашей мирной стратегии и архитектуры", - отметил Гутерриш. Речь идет, в том числе, о миссиях ООН по поддержанию мира, на которые уходит около 70% бюджета Организации, и при этом все равно возникают сложности, а проблемы остаются нерешенными.

"Нам нужно быть уверенными, что предотвращение и устойчивый мир в стране, охваченной конфликтом, должны быть приоритетом и, очевидно, уменьшит наше участие по поддержанию мира в будущем", - подчеркнул генеральный секретарь.

Вторым направлением реформирования ООН, Гутерриш назвал сферу мира и безопасности. В этой связи он обратил внимание на необходимость координации действий, которые способны обеспечить полную поддержку страны в имплементации договоренностей относительно устойчивого развития и Парижского климатического соглашения.

И, наконец, по его словам, для ООН необходима реформа менеджмента. Она должна охватить изменения правил работы персонала и организации бюджета, чтобы ООН могла работать в новых условиях.

"Только реформы в ООН могут стать двигателем для того, чтобы международное сообщество имело возможность трансформировать предотвращения в реальный приоритет, и мы знаем, что это, очевидно, не будет легко", - заявил Гутерриш.

Напомним, бывший премьер-министр Португалии 1 января 2017 года официально приступил к работе в качестве генерального секретаря ООН.

Совет безопасности ООН в октябре 2016 года единогласно поддержал его кандидатуру на пост генсека ООН.

Гутерриш избран на этот пост на пять лет - ему предстоит возглавлять ООН до 31 декабря 2021 года. Его предшественник на посту генсека ООН южнокорейский дипломат Пан Ги Мун занимал эту должность десять лет.

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