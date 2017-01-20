Сенегал приостановил военную операцию в Гамбии

Сенегал и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановили военную операцию в Гамбии, чтобы дать шанс бывшему президенту республики сложить свои полномочия и передать власть в стране избранному главе государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в правительственных кругах, пишет УНИАН.
В организации заявили, что президент Яйя Джамме, чьи полномочия истекли накануне, 19 января, должен отказаться от власти до полудня 20 января. В противном случае военная операция на территории страны продолжится.
Ранее сообщалось, что сенегальские войска вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Барроу.
Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Оно в декабре поддержало победу на выборах президента Гамбии оппозиционера Адама Бэрроу.
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