Россия арендовала в сирийском Тартусе военно-морскую базу на 49 лет

Россия договорилась с Сирией об аренде военно-морской базы в Тартусе на 49 лет.
Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации РФ, соглашение может быть продлено еще на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению.
Договором предусмотрено размещение максимум одиннадцати кораблей, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, "при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности".
Сейчас в Тартусе функционирует пункт материально-технического обеспечения российского флота. Сирия предоставила его Советскому Союзу в 1977 году в соответствии с соглашением 1971 года.
В Тартусе находится 720-й пункт материально-технического обеспечения российских кораблей (ПМТО). Сирия предоставила его России в 1977 году в соответствии с соглашением 1971 года. В 1990-е годы он существовал в сокращенном виде. Пункт в Тарусе является единственной опорной точкой ВМФ России в Средиземном море и выполняет свои задачи в соответствии с предназначением. Обслуживанием пункта в Тартусе занимается исключительно гражданский персонал.
В Минобороны РФ рассматривают возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались во времена Советского Союза, - такие, как Вьетнам и Куба.
Отметим, 7 октября 2016 года депутаты Госдумы РФ ратифицировали договор между Москвой и властями Сирии о бессрочном нахождении российской авиагруппы на сирийской территории. Согласно договору, сирийская сторона не предъявляет никаких претензий РФ, ее авиационной группе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с деятельностью российской авиационной группы и ее личного состава.
Кремль считает этот шаг лучшим ответом на отказ США от дальнейших переговоров с РФ по Сирии после того, как перемирие, согласованное Москвой и Вашингтоном, было нарушено обстрелом колонны гуманитарного конвоя в Сирии – тогда Штаты обвинили в инциденте российских военных и приостановили контакты с РФ по Сирии, не исключая при этом введение новых санкций. В свою очередь Россия развернула систему ПВО в Сирии, пригрозила сбивать там американские ракеты и похвалилась испытанием новейшей Х-101.
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