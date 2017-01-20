Оппоненты Трампа устроили массовые протесты во время торжеств в Вашингтоне: "Это только начало"

Десятки тысяч людей вышли на улицы Вашингтона в день инаугурации 45 президента США, которые выступают против инициатив, озвученных представителями администрации Дональда Трампа, сворачивают социальные программы и имеют признаки расизма. Протестующие разместили свои пикеты, в основном, вблизи специальных пропускных пунктов, обращая внимание гостей церемонии, передает "Укринформ"

Американцы считают, что политическое разделение в США достигло своего пика



"Мы вышли на акцию протеста вместе с коалицией "ANSWER Coalition", которая является частью мощного движения в Соединенных Штатах против войны и расизма. Наша цель сегодня – объединить людей вместе и показать Америке и миру, что в первый день президентства Трампа мы готовы противостоять его политике и организовывать людей для этого", - рассказал представитель ANSWER Coalition Дэвид Хавраник.

Он отметил, что их акция, которая собрала в Вашингтоне тысячи представителей коалиции, не направлена на то, чтобы остановить процесс инаугурации. "Эта акция - только начало, однако реальное начало большого движения и расширение нашей коалиции", - отметил активист. Он подчеркнул, что его организация стремится донести до новой администрации протест, и продолжит бороться против озвученных инициатив, которые угрожают доступному образованию и медицинскому страхованию для малоимущих слоев населения.

На акциях протеста в день инаугурации вышли также активисты организации "Black Lives Matter" ("Жизнь черных имеет значение"), которая выступает против насилия по отношению к черному населению и убийств полицейскими афроамериканцев. Они приковали себя наручниками к железным заборам.

Кроме того, были организованы отдельные протесты ЛГБТ-сообщества.

В целом, по словам активистов, на улицы вышли представители около десятка коалиций, объединяющих отдельные организации протестного движения. Ожидается, что после инаугурации, в течение выходных, в массовых демонстрациях примут участие сотни тысяч людей.

Имели место столкновения с полицией, во время которых правоохранители применили перечный газ и водяные брандспойты, информирует Sky News.

"Около 150 протестующих приняли участие в столкновениях с полицией возле отделения Bank of America и одного из ресторанов McDonald's. Полиция применила перечный газ, чтобы усмирить протестующих", - говорится в сообщении.

Как отмечается, протестующие также били окна припаркованных на улицах автомобилей.

95 человек задержаны.

Спецподразделения полиции пытались не допустить демонстрантов на улицы, по которым пролегал маршрут президентского эскорта.

Как пишет The Washington Post, во время столкновений был ранен один полицейский.

Напомним, что накануне американский телеканал CNN выложил на YouTube видео об осложнениях с президентскими полномочиями в случае гибели Трампа и первых лиц его команды во время сегодняшней инаугурации.

Американцы считают, что политическое разделение в США достигло своего пика



86% американцев считают, что внутреннее политическое разделение в США достигло самого высокого уровня в истории страны.

Об этом сообщается в опросе, проведенном исследовательским центром Pew Research Center и опубликованном в Twitter корпорации ВВС.

В чатсности, в 2004 году этот показатель составлял 66%, в 2009-м - 46%, в 2014-м году - 81%.

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