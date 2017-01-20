Трамп принял присягу и стал президентом США

Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в ноябре 2016 года, в пятницу сложил торжественную присягу и получил официальные полномочия 45 президента Соединенных Штатов.
Церемония состоялась в пятницу 20 января 2017 года на лестнице западного крыла Капитолия, передает "Укринформ".
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"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов", - зачитал слова клятвы новый президент США.
Вместе с ним присягу принес вице-президент страны Майк Пенс, который также участвовал и победил в выборах вместе с Трампом. По традиции, он прошел эту процедуру первым.
Церемония сопровождалась выступлениями других американских чиновников, священников и пением камерного хора. На трибуне вместе с новым главой Соединенных Штатов также присутствовали сложивший полномочия президента Барак Обама, вице-президент Джо Байден, члены семей первых лиц государства, а также другие высокопоставленные лица.
Как сообщалось, Барак Обама в среду, 19 января 2016 года, провел свою последнюю итоговую пресс-конференцию в качестве президента США, а 11 января выступил в Чикаго с прощальной речью перед американцами. В своей речи Обама в качестве позитивных изменений отметил ядерную сделку с Ираном и успехи в борьбе с терроризмом. Он также выразил уверенность, что такие соперники, как Россия и Китай, не смогут "справиться с Америкой по влиянию в мире".
Первые торжественные мероприятия, посвященные инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, начались в Вашингтоне 19 января. Отметим, более 50 конгрессменов заявили, что будут бойкотировать инаугурацию Трампа.
Напомним, 9 ноября на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 279 голосов выборщиков. Хиллари Клинтон получила 218 голосов. Таким образом, именно Трамп стал новым президентом США.
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