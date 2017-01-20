В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов, трое погибших

В центре австралийского города Мельбурн днем в пятницу, 20 января, человек на автомобиле намеренно наехал на пешеходов. В результате погибли три человека и пострадали по меньшей мере 20. Полиция утверждает, что инцидент, произошедший во втором по величине городе в Австралии, не связан с терроризмом, пишет NEWSru.com.

На попавших в Интернет видеозаписях с места событий видна темно-бордовая машина, разъезжающая кругами на перекрестке в центральном бизнес-районе города, сообщает Reuters. Рука водителя вывешена из окна автомобиля. Два человека подошли к машине, по всей видимости, пытаясь остановить его.

"Он наполовину высунулся из автомобиля... Он был настолько безрассудным... Ему просто было все равно", - рассказала одна из свидетельниц происшествия местной телекомпании.

Затем автомобиль въехал в пешеходную зону, намеренно рассекая толпу людей. На одном из видео с места событий люди забегают в минимаркет, чтобы спрятаться от машины.

Как сообщается в Twitter полиции штата Виктория, после происшествия водитель машины был арестован. В то же время полицейские утверждают, что инцидент не был террористическим.

В результате трое людей погибли и более 20 получили ранения, сообщили в полиции. Одной из жертв оказался маленький ребенок.

Стражи порядка открыли огонь по водителю машины, он получил несколько пулевых ранений, не угрожающих его жизни. Злоумышленника задержали, ему оказывается медицинская помощь.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Улицу Бурк частично перекрыли, включая проход к торговому центру Bourke Street Mall.

"Инцидент не имеет отношения к терроризму", - подчеркивается в сообщении.

По версии полиции, происшествие связано с поножовщиной ранее утром в пятницу в Виндзоре, участники которой были знакомы. После стычки мужчина, участвовавший в ней, взял в заложницы женщину в своей машине. Ей удалось выбраться из автомобиля на мосту Болт-Бридж. Полиция проводит расследование.

Глава полиции штата Виктория Грэхам Эштон во время пресс-конференции после инцидента заявил, что находившийся за рулем автомобиля злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции, сообщает ABC.

"Что мы знаем наверняка об этом человеке, так это связанная с ним обширная история семейного насилия. Ранее он многократно привлекал наше внимание. В прошлом у этого конкретного человека были проблемы с психическим здоровьем и проблемы, связанные с наркотиками", - рассказал полицейский.

По его словам, за последние дни мужчина не раз привлекал внимание полиции из-за случаев, связанных с насилием в семье. На минувших выходных ему было предъявлено обвинение.

В настоящее время в Мельбурне проходит популярный международный теннисный турнир Большого шлема, на который приехали многочисленные иностранные туристы. В полиции заявили, что инцидент на проведение турнира не повлиял, соревнования продолжаются в нормальном режиме, сообщает "Интерфакс".

Отметим, хотя полиция заявила об отсутствии связи с терроризмом, инцидент в Мельбурне напомнил недавние теракты в других городах. Так, 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре города. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, среди которых был и украинец, еще 48 пострадавших доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

На День взятия Бастилии 14 июля 2016 года на Английской набережной в Ницце грузовик врезался в людей, возвращавшихся с праздничного салюта. В результате этого теракта погибли 86 человек.

В 2015 году в австрийском городе Грац 26-летний водитель на большой скорости заехал на пешеходную площадь. Скорость авто приближалась к 100 км в час. Сообщалось о трех погибших пешеходах и 34 раненых.

А в 2014 году во Франции на рождественской ярмарке водитель минивэна сбил более десяти человек и попытался совершить суицид.

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