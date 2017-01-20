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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 20 января 2017 г.
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Наркобарона Коротышку экстрадировали из Мексики в США
время публикации: 10:05
последнее обновление: 12:03
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Наркобарона Коротышку экстрадировали из Мексики в США

Мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру (Коротышку) экстрадировали из Мексики в США. Подозреваемый доставлен в один из аэропортов Нью-Йорка, передает NEWSru.com со ссылкой на агентство AP. Минюст США ранее подтвердил факт экстрадиции наркобарона, выразив благодарность властям Мексики. В заявлении ведомства отмечается, что Гусману Лоэре на территории США предъявлено шесть обвинений.

Наркобарон предстанет перед судом по обвинениям против его наркокартеля "Синалоа", который сам Гусман называл крупнейшим поставщиком наркотиков в мире. Коротышка с весны просил ускорить экстрадицию, жалуясь на невыносимые условия в мексиканских тюрьмах, но его пересылку осуществили в предпоследний день работы администрации покидающего пост президента США Барака Обамы.

По данным АР, из Мексики Коротышку доставили в Эль-Пасо (штат Техас), а затем посадили на самолет, который вылетел в Нью-Йорк. Главарю наркокартеля заочно предъявлены обвинения в обороте наркотиков в особо крупных размерах в штатах Нью-Йорк, Аризона, Калифорния, Техас, Иллинойс, Флорида и Нью-Гэмпшир.

Впервые Коротышка был задержан в Гватемале в 1993 году и выдан Мексике. В 2001 году он сбежал, когда стало известно о намерении экстрадировать его в США. После 13 лет пребывания в бегах он вновь был задержан в феврале 2014 года в городе Масатлан. В июле 2015 года Коротышка снова сбежал и скрывался от правоохранителей около полугода, прежде чем его снова задержали и вернули в тюрьму "Альтиплано", а затем перевели в тюрьму на границе с США.

В июне мексиканский суд постановил приостановить процесс экстрадиции для получения гарантий того, что Гусмана в США не ждет смертная казнь - эта мера в Мексике не применяется.

Считается, что Коротышку помогло задержать интервью, которое наркобарон дал американскому актеру Шону Пенну. Во время этого диалога он не скрывал причастности к наркобизнесу - в частности, признался, что поставляет больше героина, метамфетаминов, кокаина и марихуаны, чем кто-либо в мире.

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Cсылки по теме:

Актёр Шон Пенн взял интервью у наркобарона Коротышки, чем помог вернуть его в тюрьму
// NEWSru.ua // В мире // 10 января 2016 г.

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// NEWSru.ua // В мире // 14 июля 2015 г.

Две тысячи демонстрантов вступились за мексиканского наркобарона
// NEWSru.ua // В мире // 27 февраля 2014 г.

Генпрокурор США приветствовал арест наркобарона номер один
// NEWSru.ua // В мире // 23 февраля 2014 г.

США ввели санкции против семьи своего заклятого врага - самого разыскиваемого наркобарона в мире
// NEWSru.ua // В мире // 9 мая 2012 г.


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Пятница, 20 января 2017 г.  

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