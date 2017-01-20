В Китае насчитали почти 1,4 миллиарда человек

Численность населения Китайской Народной Республики достигла в 2016 году 1 млрд 382 млн человек, увеличившись за год на 8,09 млн. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственное статистическое управление Китая.

Эти цифры не учитывают численность населения специальных административных районов Китая - Гонконга и Макао.

В 2016 году в стране родились 17,86 млн детей, скончались 9,77 млн человек.

Мужское население страны насчитывается 708,15 млн, женское - 674,56 млн, то есть на 104,98 мужчин приходится 100 женщин. Об этой проблеме уже говорят китайские специалисты. Они обеспокоены тем, что более 4 млн китайских мужчин к 2020 году не смогут жениться.

Количество людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составляет 907,47 млн, а число граждан КНР пенсионного возраста (60 лет и выше) - 230,96 млн, то есть 16,7% от общей численности населения.

В городах Китая проживают 792,98 млн человек, в сельских районах - 589,73 млн. При этом численность городского населения в течение года выросла на 21,82 млн, а сельского сократилась на 13,73 млн.

Напомним, в 2015 году в Китае приняли историческое решение, разрешив парам иметь двух детей. Из-за экономических проблем с 1979 года страна жила по закону "Одна семья - один ребенок".

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