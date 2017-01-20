К инаугурации Трамп подготовил "короткую и элегантную речь" по примеру Линкольна и Кеннеди

Сегодня, 20 января, состоятся инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Торжества будут продолжаться 3 дня, но именно в пятницу Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде. Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически без изменений воплощается из года в год, сообщает 112 канал.

Утром Трамп, избранный вице-президент Майк Пенс и члены их семей планируют посетить службу в Епископальной церкви Сент-Джонс, недалеко от Белого дома. Служба начинается в 8:30 (15:30 по Киеву).

Президент США Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп с супругами в 9:30 (16:30 по киевскому времени) проведут традиционное чаепитие в Белом доме, а затем вместе отправятся на присягу. Согласно протоколу, Обама будет сидеть в автомобиле справа, а Трамп – слева.

58-я церемония инаугурации президента США стартует в пятницу в 11:30 утра по местному времени (18:30 по Киеву). Департамент внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций рассчитывает, что в торжествах примут участие 800-900 тыс. человек.

Откроет церемонию оркестр морских пехотинцев, который также называют "личным президентским оркестром". Коллектив играет на инаугурациях с 1801 года.

Диктор Чарльз Бротнам, комментировавший инаугурации президентов США последние 60 лет, не будет комментировать церемонию вступления в должность Дональда Трампа. Вместо него 45-й президент выбрал диктором на церемонию инаугурации 58-летнего радиоведущего Стивена Рэя.

Если все пойдет, как принято, Рэй представит бывших президентов, семьи Трампа и Пенса, а также лидеров Конгресса, присутствующих на церемонии. Далее ожидаются выступления духовенства. Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу, будет присутствовать на инаугурации вместе со своим мужем, бывшим президентом Биллом Клинтоном. Также ожидаются бывший президент США Джордж Буш и его супруга Лора, а также экс-президент Джимми Картер. Джордж Буш-старший, вероятно, пропустит церемонию по состоянию здоровья.

В полдень по местному времени 20 января, Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США. Принимать присягу будет главный судья Верховного суда США Джон Робертс на западных ступенях Капитолия. Перед Трампом присягу примет вице-президент Майк Пенс. Любопытно, что сначала президенты присягали на восточных ступенях, но в 1980 году было решено перенести церемонию на западные ступени, чтобы сэкономить деньги и увеличить количество зрителей. С тех времен появилась легенда, что Рональд Рейган лично распорядился изменить место церемонии, чтобы стоять лицом к родному штату Калифорния.

В тексте присяги допускаются незначительные вариации: "Торжественно клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатах и в полную меру своих возможностей беречь, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". Для клятвы Трамп будет использовать Библию Авраама Линкольна, а также Библию, которую ему подарила мать после окончания воскресной школы в 1955 году.

Возможность торжественного обещания предусмотрена на тот случай, если религиозные убеждения запрещают человеку приносить клятву. Лишь единственный президент, Франклин Пирс, выбрал во время своей присяги в 1853 году вариант "торжественно обещаю" вместо "торжественно клянусь". Как только глава государства произнесет клятву, оркестр Корпуса морской пехоты США сыграет президентский гимн Hail to the Chief ("Слава командующему"). Одновременно с этим прогремит залп из 21 орудия.

После присяги, около полудня по Вашингтону (в 19 по Киеву), Трамп выступит с речью. Инаугурационная речь для президента США – это историческое выступление, цитаты из которого часто становятся очень известными. Например, Джон Ф. Кеннеди призвал американцев "не спрашивать, что страна может сделать для вас, а спросить, что вы можете сделать для страны".

Накануне помощница избранного президента США Келлин Конвей заявила, что Дональд Трамп представит себя как "человек действия, который хочет объединить страну" в инаугурационной речи в пятницу, сообщает издание Boston Herald.

Конвей заявила журналистам, что речь Трампа к нации будет "элегантной, красивой, мощной и короткой".

Она отметила, что обращение будет коротким, добавив, что Трамп "человек действия, а не слова, и вы услышите это завтра".

Конвей говорит, что Трамп готовил заметки под влиянием инаугурационных обращений бывших президентов Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди.

В завершении церемонии 16-летняя Джеки Иванко исполнит национальный гимн. Певица с украинскими корнями заняла второе место на талант-шоу America’s Got Talent, когда ей было всего 11 лет. После этого она выпустила 5 студийных альбомов, выступала для Барака Обамы на церемонии зажжения Рождественской елки и национальном молитвенном завтраке.

По завершении церемонии сложивший полномочия президент покинет Капитолийский холм. Вступившие в должность президент и вице-президент возвратятся в здание Капитолия, где Объединенный комитет Конгресса по проведению инаугурации даст торжественный обед в их честь.

Затем кортеж Трампа и Пенса возглавит инаугурационный парад, который пройдет по Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома. В параде примут участие более 8 тысяч человек: ветераны и действующие военные, учащиеся средних школ и колледжей, полицейские, мотоциклисты и кавалерийские части, а также бойскауты. Президент Джимми Картер был первым президентом, который пешком прошел с участниками парада. После этого президенты часть дистанции проезжали в лимузинах, а часть – шли пешком. Предварительно, парад Трампа будет длиться полтора часа, это немного меньше, чем предыдущие.

В этот же день запланированы как минимум три официальных инаугурационных бала, где будут танцы, развлечения и выступления Трампа и его жены Мелании. Балы начинаются в 19:00, около 2 часов ночи по Киеву. Два основных бала будут проходить в конференц-центре имени Уолтера Э. Вашингтона, куда приглашены гости со всей страны. В здании Национального музея будет бал в честь военных, вход только по специальным приглашениям.

В субботу, 21 января, в Национальном соборе Вашингтона состоится межконфессиональный молебен. Это традиция, восходящая к первой инаугурации Франклина Делано Рузвельта в 1933 году. Билл Клинтон, однако, выбрал для обоих инаугурационных молебнов Африканскую методистскую епископальную церковь в центре Вашингтона.

Как сообщалось, Барак Обама в среду, 19 января 2016 года, провел свою последнюю итоговую пресс-конференцию в качестве президента США, а 11 января выступил в Чикаго с прощальной речью перед американцами. В своей речи Обама в качестве позитивных изменений отметил ядерную сделку с Ираном и успехи в борьбе с терроризмом. Он также выразил уверенность, что такие соперники, как Россия и Китай, не смогут "справиться с Америкой по влиянию в мире".

Первые торжественные мероприятия, посвященные инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, начались в Вашингтоне 19 января. Отметим, более 50 конгрессменов заявили, что будут бойкотировать инаугурацию Трампа.

Cсылки по теме: